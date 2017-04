Pub

A seleção portuguesa irá defrontar a Itália, Bélgica, Roménia e Moldávia no grupo 6 de qualificação para o Mundial de 2019 em França

A seleção portuguesa de futebol feminino discutirá a qualificação para o Mundial de 2019 em França com a Itália, Bélgica, Roménia e Moldávia, no grupo 6 da qualificação europeia, ditou esta terça-feira o sorteio em Nyon, Suíça.

Portugal, que estará este ano pela primeira vez na história num Europeu, partia para o sorteio inserido no pote D, destinado a um grupo de seleções quartas cabeças de série, longe dos grandes favoritos.

Nos primeiros potes estavam as potências do futebol feminino, com os potes A e B, com exceção à França, organizadora do Mundial, a terem todas as seleções apuradas para o Europeu, e só numa quarta linha surgia Portugal, o 'outsider'.

Este sorteio de qualificação para o Mundial voltou também a colocar a Roménia no caminho da equipa das 'quinas', seleção que Portugal afastou no 'play off' para o Europeu, com 0-0 no Restelo e 1-1 em Cluj.

Na qualificação para o Mundial, que decorrerá 11 de setembro deste ano a 04 de setembro de 2018, Portugal partirá como 38.º do 'ranking' mundial.

A Itália, primeira cabeça de série, é a adversária mais bem posicionada, na 19.ª posição, a Bélgica é 23.ª, a Roménia é 36.ª e a Moldávia surge no 87.º posto.

No sorteio, a Alemanha, campeã europeia em título, com oito títulos continentais, seis consecutivos, e líder do 'ranking' mundial ficou no grupo 5, com Islândia, República Checa, Eslovénia e Ilhas Faroé.

Os sete vencedores dos grupos apuram-se diretamente para o Mundial2019 e os quatro melhores segundos, na contabilidade dos jogos que fizerem com os primeiros, terceiros e quartos dos seus grupos, jogarão um 'play off', que apurará mais uma equipa.

Grupos de apuramento da zona europeia para o Mundial2019:

Grupo 1: Inglaterra, Rússia, País de Gales, Bósnia Herzegovina e Cazaquistão.

Grupo 2: Suíça, Escócia, Polónia, Bielorrússia e Albânia.

Grupo 3: Noruega, Holanda, República da Irlanda, Eslováquia, Irlanda do Norte.

Grupo 4: Suécia, Dinamarca, Ucrânia, Hungria e Croácia.

Grupo 5: Alemanha, Islândia, República Checa, Eslovénia e Ilhas Faroé.

Grupo 6: Itália, Bélgica, Roménia, Portugal e Moldávia.

Grupo 7: Espanha, Áustria, Finlândia, Sérvia e Israel.