Antigo dirigente da Federação Portuguesa de Futebol tinha 79 anos

Morreu esta sexta-feira, aos 79 anos, Amândio de Carvalho, vítima de doença prolongada. A notícia da morte do ex-vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol foi avançada no site da instituição.

Na nota da FPF, o atual presidente, Fernando Gomes, expressa um "voto de profundo pesar pela morte de Amândio de Carvalho", destacando que a sua competência e capacidade de liderança "deixaram marcas positivas na Federação e contribuíram para engrandecer o futebol português". "Em nome da FPF, envio as mais profundas condolências à família enlutada e a todos os amigos de Amândio de Carvalho".

Eleito vice-presidente da Associação de Futebol de Setúbal em 1970, Amândio de Carvalho foi secretário-geral e responsável pelo futebol juvenil na primeira passagem pela FPF. Em 1983, assumiu funções como vice-presidente da direção, presidida então por Silva Resende.

Foi o responsável pelas seleções que participaram no Europeu de 1984, em França, e no Mundial de 1986, no México.

Em 1989, regressou à Associação de Futebol de Setúbal, tendo voltado dez anos depois à FPF como vice-presidente administrativo na direção de Gilberto Madaíl. A partir de 2007, acumulou a vice-presidência com o cargo de responsável pela Seleção A, acompanhando as seleções no Euro 2008 e no Mundial de 2010.

Nascido a 10 de março de 1937, no Montijo, Amândio de Carvalho foi agraciado em 2011 com o Grau de Comendador da Ordem de D. Henrique, pelo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, manifestou entretanto pesar pela morte de Amândio de Carvalho. "É sempre triste ver partir alguém com a importância de Amândio de Carvalho, que teve um trabalho fundamental nas seleções, principalmente no acompanhamento que fez no Europeu de 2008 e no Mundial de 2010", disse João Paulo Rebelo, em declarações à margem da Taça Davis em ténis, cuja eliminatória entre Portugal e Israel decorre nos campos do CIF.

O secretário de Estado acrescentou ainda que Amândio de Carvalho "permanecerá na memória coletiva como alguém com um papel muito importante no futebol português".