Penálti de Ibrahimovic aos 90+4 minutos salvou 'red devils' da derrota frente ao Everton

O Manchester United, de José Mourinho, voltou hoje a falhar na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões de futebol, ao empatar 1-1 em casa com o Everton, na 31.ª jornada da liga inglesa.

Já depois do frustrante empate em casa com o West Bromwich Albion no fim de semana, os 'red devils' voltam a perder pontos e podem ver os seus mais diretos adversários na corrida à 'Champions' se afastarem, já que Liverpool, Manchester City, Tottenham e Arsenal apenas jogam na quarta-feira.

Na classificação, o United conserva o quinto lugar com 54 pontos, a quatro do City, quarto e que joga na quarta-feira em casa do comandante Chelsea, mas a equipa de Mourinho está sob ameaça do Arsenal, sexto, que recebe o West Ham.

O sueco Zlatan Ibrahimovic ainda fez sonhar os adeptos do United, ao regressar após cumprir castigo, mas a exibição voltou a não encher as medidas, num jogo em que Jagielka, perante uma fraca oposição de Marcos Rojo, adiantou o Everton, aos 21 minutos, tendo Ibrahimovic acabado por minimizar os estragos, ao converter, aos 90+4, uma grande penalidade.

Quem continua a recuperar é o campeão Leicester, depois da troca de Claudio Ranieri por Craig Shakespeare. Hoje, com a vitória por 2-0 sobre o 'aflito' Sunderland, com golos de Slimani e Vardy, os 'foxes' subiram provisoriamente ao 10.º lugar, agora com nove pontos de vantagem para a zona de despromoção.