Proteção da bancada não resistiu ao entusiasmo dos festejos do golo do Benfica. Repórter fotográfico teve de ser transportado para o hospital.

Quando Pizzi marcou o único golo do Benfica no jogo em Santa Maria da Feira, os adeptos festejaram com tanto entusiasmo que as proteções em acrílico na bancada central acabaram por ceder e ferir um fotógrafo que estava a acompanhar o desafio.

O repórter fotográfico foi assistido no local depois transportado de maca, pelos bombeiros para a ambulância e depois para o hospital de Santa Maria da Feira.

Tochas foram atiradas para o campo

Este foi o segundo incidente neste Feirense-Benfica. No início do jogo, várias tochas foram atiradas para o relvado, tendo de ser retiradas e adiando por alguns minutos o início da partida.

