Duas pessoas foram hoje detidas durante a operação de segurança no jogo entre o FC Porto e o Sporting, da I Liga de futebol, no Porto, informou a sub-comissária da Polícia de Segurança Pública (PSP) Sílvia Caçador.

A PSP confirmou à agência Lusa que ambas as detenções, nas imediações do Estádio do Dragão, tiveram por base a posse de engenhos pirotécnicos, sendo que um dos detidos é adepto do Sporting e o outro do FC Porto.

O FC Porto e Sporting defrontam-se em jogo da 20.ª jornada da I liga portuguesa de futebol.