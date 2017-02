Pub

Equipa feminina da Universidade do Connecticut atinge maior série vitoriosa de sempre nos EUA. Hegemonia dura desde 2000.

Foram 70 vitórias seguidas entre 2001 e 2003, 90 entre 2008 e 2010, 100 desde 2014 até à atualidade: a história das Connecticut Huskies, equipa feminina de basquetebol universitário dos EUA, é a de uma hegemonia sem fim. Desde o início do milénio, o domínio das meninas treinadas por Geno Auriemma apenas teve curtos intervalos. Mas nunca se tinha visto um número tão redondo como o atual: o 100.º triunfo consecutivo foi alcançado na segunda-feira (madrugada de ontem em Portugal), por 66-55, sobre as South Carolina Gamecocks.

A marca é mesmo lendária: trata-se da maior série vitoriosa de sempre numa divisão principal do basquetebol norte-americano, superando claramente o anterior recorde (90), já pertença das Huskies. Entre as equipas universitárias masculinas, a melhor sequência (88 triunfos) foi alcançada pelos UCLA Bruins, entre 1971 e 1974. Na NBA o máximo são os 33 jogos imbatíveis dos Los Angeles Lakers em 1971-72. E na WNBA o melhor registo são as 18 partidas invencíveis das Los Angeges Sparks em 2001.

No entanto, em Storrs, Connecticut (Nordeste dos EUA), o treinador Geno Auriemma construiu uma fortaleza inexpugnável: as Huskies não perdem um encontro há 820 dias. A série, iniciada a 23 de novembro de 2014 (96-60 sobre as Creighton Bluejays), inclui 56 vitórias por 40 ou mais pontos e 42 por uma margem superior a dez pontos. Ou seja, nesse período - 37 triunfos em 2014-15, 38 em 2015-16, 25 nesta temporada - a superioridade da equipa raramente foi ameaçada. E, pelo caminho, as Huskies conquistaram dois títulos nacionais universitários (da NCAA, a National Collegiate Athletic Association) dos EUA.

"Cem vitórias é um grande número e algo muito difícil de alcançar. Definitivamente, vai ser algo que lembraremos para o resto de nossas vidas", sublinhou a base Kia Nurse (uma das figuras da equipa), após o triunfo sobre as South Carolina Gamecocks. A "grande vitória contra uma equipa realmente boa, num ambiente fantástico", deixou um sorriso nos lábios do treinador Auriemma. Nas bancadas estavam muitas ex-jogadoras da equipa, que foram assistir àquele momento histórico - "quase tive vontade de chamar algumas delas para jogar", brincou o técnico.

O treinador, provavelmente, conhecia bem todas essas caras que estavam nas bancadas: há quase 32 anos que dirige a equipa feminina da Uconn e foi o principal obreiro da sua transformação numa máquina imbatível. Foi sob o comando de Gemo Auriemma - homenageado com uma chuva de notas de cem dólares com o seu rosto, após o jogo com as Gamecocks - que as Connecticut Huskies conquistaram os seus 12 títulos da NCAA, 1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016. E a supremacia atual é tanta que apenas perderam um dos últimos 148 jogos (em novembro de 2014, contra as Stanford Cardinal).

O domínio das Huskies sobreviveu até à saída das estrelas Breanna Stewart, Moriah Jefferson e Morgan Tuck para a WNBA, no final da época passada (foram as três primeiras escolhas do draft universitário). E a equipa, com muitas rookies de primeiro e segundo ano, parece ter o futuro assegurado. Auriemma - claro - tenta limitar a eurofia: "Vamos esquecer isto e focar-nos no que falta da temporada. Esta série de cem vitórias só será verdadeiramente delas se no final vencerem o título nacional." De resto, se o conquistarem invictas, as contas já estão feitas; a atual sequência pode chegar aos 113 triunfos no final da temporada.