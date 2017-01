Pub

O AS Mónaco evitou a derrota frente ao PSG ao cair do pano e mantém-se na frente da Liga francesa

O AS Mónaco, de Leonardo Jardim, manteve a liderança da Liga francesa, embora agora com a "companhia" do Nice, depois de ter empatado 1-1 na visita ao Paris Saint-Germain, igualdade conseguida já aos 90+2 minutos, por intermédio de Bernardo Silva.

O PSG, que em caso de vitória alcançaria a equipa monegasca na classificação, colocou-se na frente aos 81 minutos, graças a um penálti batido por Cavani, um dos quatro jogadores que partilham a liderança da Bota de Ouro para melhor goleador europeu (a par de Aubameyang, Luis Suárez e o sportinguista Bas Dost).

O PSG sentiu que a vitória já não fugia, tanto que Unai Emery decidiu estrear Gonçalo Guedes, aos 87 minutos, apesar de o ex-avançado do Benfica só ter integrado o grupo de trabalho na quinta-feira. Guedes acabou por ter uma estreia amarga, pois entrou em campo praticamente para testemunhar o golpe de teatro de outro talento das escolas do Benfica.

Bernardo Silva, aos 90+2 minutos, resistiu à tentação de cruzar, quando tinha seis colegas na grande área, e a mais de 20 metros da baliza decidiu arriscar um remate rasteiro e surpreendeu toda a defesa do PSG, fazendo o empate.

O médio português tem sido um dos melhores jogadores da Liga francesa e permitiu ao AS Mónaco manter-se no topo da tabela, embora agora em igualdade pontual com o Nice, que venceu por 3-1 na receção ao Guingamp, com golos do ex-portista Seri e de Balotelli, no dia em que o Marselha garantiu a contratação de Payet ao West Ham por 30 milhões de euros.