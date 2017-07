Wendel está muito perto e pode vir acompanhado por Richarlison

Pub

Médio do Fluminense há muito que está a ser negociado e já tem acordo com os dragões. O processo do avançado que também joga no Flu está mais atrasado até porque custa 15 milhões

O FC Porto está muito perto de garantir a contratação do jovem talento Wendel junto do Fluminense, mas o médio brasileiro poderá vir acompanhado para a Invicta, dado que os dragões intrometeram-se nas últimas horas na corrida pelo avançado do Richarlison, também jogador do Fluminense, apurou o DN junto de fonte conhecedora do processo.

Wendel há muito que está a ser negociado pelo FC Porto e já existe mesmo um acordo entre os dragões e o jogador de 19 anos. O médio ofensivo tinha propostas de outros campeonatos, mas deixou-se convencer pelo projeto dos azuis e brancos, como confirmou o seu empresário.

"Estamos à espera de que o Fluminense tome uma decisão. A proposta inicial do FC Porto não agradou, mas o jogador tem interesse em ir [para o FC Porto], porque gostou muito do projeto que lhe foi apresentado pelo clube", disse Carlos Henrique Brasil ao jornal O Jogo.

Com o futebolista está assim tudo fechado, faltando agora que o entendimento seja total com o Fluminense. Os valores do negócio também parecem definidos, na ordem dos 12 milhões de euros, e o FC Porto deverá ter a ajuda de um parceiro financeiro para assumir o custo da operação.

Os dragões, aliás, esperam que este processo fique definido até ao final da semana, pois gostariam de contar com Wendel na Invicta já a partir da próxima semana.

Mais demorado está o processo para a contratação de Richarlison. Como o DN adiantou em primeira mão, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deseja mais um avançado para compor o plantel, de forma a dar maior concorrência a Aboubakar, Soares e ao jovem Rui Pedro. O nome de Richarlison há muito que está na agenda dos dragões e nas negociações por Wendel o avançado surgiu como uma possibilidade.

Na primeira abordagem, a SAD portista foi avisada de que o jovem de 20 anos estava a ser negociado para o Ajax e por isso não se iniciaram negociações. No entanto, segundo o DN apurou, nos últimos dias os responsáveis portistas foram alertados para o facto de Fluminense e Ajax não terem chegado a um acordo. E foi nesse momento que os dragões entraram em campo.

Nada está definido, mas a verdade é que Richarlison está mais entusiasmado com a possibilidade de jogar no FC Porto na próxima temporada do que em rumar ao campeonato holandês.

O grande obstáculo para a chegada de Richarlison à Invicta passa mesmo pelos valores pedidos pelo Fluminense para a sua transferência. Se para Wendel o FC Porto, em conjunto com um parceiro financeiro, terá de pagar 12 milhões, o avançado, que na temporada passada marcou 15 golos em 35 partidas pelo Fluminense, custa cerca de 15 milhões.

Os dragões, no entanto, estão a estudar este processo, até porque Richarlison é visto como um dos jovens emergentes do futebol sul--americano e deverão avançar com uma proposta concreta nas próximas horas, novamente com a ajuda de um investidor.

O jovem de 20 anos é assim um dos objetivos de Sérgio Conceição para fechar o setor atacante, mas há outros nomes em carteira caso não seja possível a sua contratação, nomeadamente os argentinos Alario (River Plate) e Pavón (Boca Juniors). Por este último, que também é cobiçado pelo Sporting, já existiram conversas para saber das condições para uma eventual contratação.

Contactado pelo DN, o FC Porto não quis comentar o interesse em Wendel ou em Richarlison.