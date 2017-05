"Chegou a hora de sair". Pedida a demissão de Pinto da Costa

Pub

Muro da casa do presidente portista com recados de alegados adeptos dos azuis e brancos

Não está fácil a vida para o FC Porto e em especial para os seus dirigentes. Sem ganhar um troféu desde a Supertaça 2013/2014, sob o comando de Paulo Fonseca, os adeptos dos azuis e brancos começam a perder a paciência. Ou pelo menos assim parece, já que o recado foi deixado anonimamente no muro da casa do presidente portista.

Após a goleada (4-1) ao Paços de Ferreira, mas ainda na ressaca do tetracampeonato do Benfica, as paredes da residência de Pinto da Costa e também as do Porto Canal, estação televisiva detida maioritariamente pelo FC Porto, foram veículos de indignação.



Por exemplo, e como imagens reveladas pela RTP documentam, é pedida a demissão de Pinto da Costa, que é, recorde-se, o presidente mais titulado da história do futebol mundial.

Mas houve mais frases no muro da residência de Pinto da Costa.



- "Presidente, no dia em que abandonar o poder, quem voltar os seus bolsos do avesso só encontrará pó? Acorda Porto"



- "Ninguém calará a nossa expressão"