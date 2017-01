Layún pode deixar o Dragão: China e Itália são hipóteses

Pub

Lateral mexicano pode deixar o FC Porto antes do fecho do mercado de transferências. Tratamento a lesão em causa

O futuro de Miguel Layún não deverá passar pelo FC Porto, segundo garante a ESPN mexicana, que dá conta da possibilidade do polivalente lateral deixar Portugal em breve.

Segundo a publicação, Layún tem três hipóteses para o futuro imediato: jogar na China, hipótese que não agrada ao mexicano, ou prosseguir a carreira em Itália, onde é cobiçado por AC Milan e Nápoles.

Layún, comprado pelo FC Porto no último defeso, fez apenas um jogo nos últimos dois meses, tem estado a contas com problemas físicos e não é opção prioritária para o treinador Nuno Espírito Santo, que prefere Maxi Pereira e Alex Telles para as laterais.

Segundo a ESPN, a última lesão sofrida por Miguel Layún "não o deixou cómodo, devido ao tratamento que lhe deram", e por isso o futebolista "medita seriamente deixar Portugal", apesar de ter contrato com o FC Porto até 2020.

À margem desta notícia avançada pela ESPN, Miguel Layún reagiu, nesta quarta-feira, com boa disposição ao regresso aos trabalhos no FC Porto, sem dar sinais de insatisfação no Olival.