Atriz era a grande favorita e aproveitou discurso para agradecer a Denzel Washington, realizador e ator com quem contracena em "Vedações"

A atriz venceu o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo desempenho no filme "Vedações".

"Tornei-me artista e agradeço a Deus, porque somos os únicos que celebramos uma vida", diz Viola Davis no seu discurso de agradecimento emocionado desde o primeiro segundo.

O realizador do filme, Denzel Washington, é referido por Viola David como "Captain, my Captain".

Estava nomeada com Octavia Spencer ("Elementos Secretos"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion - A Estrada para Casa") e Michelle Williams ("Manchester by the Sea").

Esta foi a segunda nomeação para melhor atriz secundária para Viola Davis. A primeira foi em 2009 com o filme "Dúvida". Em 2012 foi nomeada para melhor atriz pelo filme "As Serviçais". No total, a atriz de 51 anos foi a primeira negra a ser nomeada por três vezes

O reconhecimento chega agora na primeira adaptação ao cinema de uma peça do dramaturgo norte-americano August Wilson, realizada por Denzel Washington.