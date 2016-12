Pub

Como alguém que entra numa livraria à procura de presentes, pedimos a André Letria, editor da Pato Lógico, Carla Oliveira, da Orfeu Mini, Isabel Minhós Martins, do Planeta Tangerina, Miguel Gouveia, da Bruaá, Margarida Noronha, da Kalandraka, Rosário Araújo e Vítor Silva Mota, da Leya, e Sandra Lopes, da Porto Editora, que sugerissem livros para este Natal

Se tivesse de escolher no catálogo um livro para oferecer a um rapaz de oito anos que passa os dias a ler os livros antigos de banda desenhada dos pais (do Tintin ao Astérix), que livro escolhia?

André Letria, Pato Lógico: É certamente um rapaz de espírito aventureiro, que gostará do livro Mar (texto de Ricardo Henriques), da coleção Atividários. As referências aos capitães Haddock e Ahab, à obra de Julio Verne ou ao Holandês Voador, entre muitas outras, vão fazê-lo mergulhar num mundo de descobertas fascinantes. Alexandre Serpa Pinto, o sonhador da África perdida (texto de Luís Almeida Martins e ilustrações de Filipe Abranches), o novo livro da coleção Grandes Vidas Portuguesas também será uma boa escolha.

Vitor Silva Mota, Edições ASA (Leya): As Ruínas de Gorlan, de John Flanagan (Coleção "Aprendiz de Ranger", nº 1).

Rosário Araújo, da Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): Um livro da Coleção Hora H, de Maria João Lopo de Carvalho e Miguel Gabriel.

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Talvez o Lá Fora, um guia para descobrir a natureza, com ilustrações tão espetaculares como as do Tintin ou as do Astérix. Com a seguinte dedicatória: "lá fora também podes viver as maiores aventuras, faz-te ao caminho!"

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Um livro que vamos editar no próximo ano: Captain Coconut, famoso detetive que vai solucionar o estranho caso das bananas desaparecidas. Texto de Anushka Ravishankar e ilustrações de Priya Sundram.

Sandra Lopes, Porto Editora: Escolheria o primeiro livro da coleção O Ano Mais Estúpido do Meu Irmão Mais Novo, pois apresenta divertidas ilustrações que, harmoniosamente aliadas ao texto, vão ao encontro dos interesses e preferências de uma criança de 8 anos que aprecia o bom sentido de humor.

Margarida Noronha, Kalandraka: A coisa perdida de Shaun Tan.

Miguel Gouveia, Bruaá: O urso que não era, do Frank Tashlin, um contemporâneo de muitos dos autores da tal banda desenhada dos pais.

E para uma rapariga de doze anos que só quer ver televisão e a quem os pais não conseguem convencer a ler?

André Letria, Pato Lógico: Sugiro o livro Ana de Castro Osório, a mulher que votou na literatura, com texto de Carla Maia de Almeida e ilustrações de Marta Monteiro. A história desta mulher, escritora, jornalista e pioneira em Portugal na luta pelos direitos das mulheres vai fazer valer a pena uma pausa na televisão.

Vítor Silva Mota, Edições ASA (Leya): O Ninho dos Sonhos, de Rosa Montero.

Rosário Araújo, da Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): Os livros da telenovela Massa Fresca ou da coleção O Diário de Aurora, de India Desjardins.

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Duas hipóteses: Finalmente o verão, uma novela gráfica que mergulha na passagem da infância para a adolescência ou então O caderno vermelho da rapariga karateca que tem aquele humor inconfundível de Ana Pessoa.

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Parece-me que vai ser difícil convencer a rapariga em questão a ler outra coisa que não legendas.

Sandra Lopes, Porto Editora: Geek Girl - Agora sou chique, livro de leitura bastante acessível, com vários ingredientes ao gosto das adolescentes e que permite uma fácil identificação das leitoras.

Margarida Noronha, Kalandraka: Desencontros do Jimmy Liao.

Miguel Gouveia, Bruaá: Primeiro há que saber se os pais leem ou se passam o tempo a queixar-se que a filha não lê... no entanto, sugeria Um dia de loucos [do pensador Walter Benjamin], como oportunidade para unir pais e filha numa leitura conjunta.

Para um miúdo que acabou de aprender a ler?

André Letria, Pato Lógico: Estrambólicos, sem dúvida (textos de José Jorge Letria). Trata-se de um livro que também é um jogo. Com as imagens, mas também com as palavras. As formas e os nomes destas estranhas criaturas podem ser combinados uns com os outros, de maneira a conseguir 4096 combinações diferentes.

Vitor Silva Mota, Edições ASA (Leya): A Magia da Estrela de Outono, de Heidi e Daniel Howarth (Coleção "Cantinho da Leitura").

Rosário Araújo, Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): ABC e 123, de Luísa Ducla Soares e Sandra Serra.

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Este livro está a chamar-te, não ouves?, parece-me que é exatamente isto que um livro diz a alguém que acabou de aprender a ler.

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Baltasar, O Grande, com texto e ilustrações de Kirsten Sims. Um álbum que conta a história de um urso violinista, Baltasar, e o seu aventureiro regresso a casa. As imagens preenchem a narrativa e a criança consegue ler as breves frases que a pontuam.

Sandra Lopes, Porto Editora: Escolheria o Abecedário Maluco, de Luísa Ducla Soares, uma autora muito apreciada pelas crianças mais novas. Como uma criança de 6 anos está a consolidar a leitura, convém que comece com textos simples, curtos e divertidos, fomentando assim o gosto pela leitura.

Margarida Noronha, Kalandraka: A árvore da escola de Antonio Sandoval e Emilio Urberuaga.

Miguel Gouveia, Bruaá: E tu, vês o que eu vejo?, do Ed Emberley.

Que livro para uma criança de seis anos que passa os dias a pintar e a desenhar?

Vitor Silva Mota, Edições ASA (Leya): 100 Histórias Bem-Dispostas, de António Torrado.

Rosário Araújo, Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): De Umas Coisas Nascem Outras, de João Pedro Mésseder e Rachel Caiano.

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Montanhas, de Madalena Matoso, um livro em formato de tela com muitas obras de arte para completar. Basta seguir as legendas.

Carla Oliveira, Orfeu Mini: O Dia em Que Os Lápis Desistiram, de Oliver Jeffers. Porque o mundo é feito de todas as cores e podemos pintar fora das linhas.

Sandra Lopes, Porto Editora: Escolheria livros de atividades: Bloco de Atividades para Meninas ou Bloco de Atividades para Rapazes ou um livro mais interativo, que permite à criança manusear, levantar abas, descobrir e observar desenhos ao mesmo tempo que aprende conteúdos do seu interesse, adequados à sua faixa etária: Espreita Perguntas e Respostas.

Margarida Noronha, Kalandraka: Os meus robôs em pijamarama, um livro de atividades para criar imagens animadas da dupla Michaël Leblond e Frédérique Bertrand.

Miguel Gouveia, Bruaá: O Herberto, da Lara Hawthorne, ou O ponto, do Peter Reynolds.

Que álbum ilustrado para uma criança de três anos que habitualmente tenta destruir tudo o que encontra?

André Letria, Pato Lógico: No livro Balbúrdia, de Teresa Cortez, há um rapaz que se diverte constantemente a desarrumar um quarto cheio de brinquedos, que um dia ganham vida.

Vitor Silva Mota, Edições ASA (Leya): Hoje há festa!, de Anna Casalis e Tony Wolf (Coleção Os Amigos do Bosque)

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: O Mundo ao contrário, claro! Tenho a certeza de que o Atak chega para esse rapaz...

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Mamã, de Chris Haughton. O objecto é bastante rijo e a história adoça as almas mais empedernidas.

Sandra Lopes, Porto Editora: Trincas, O Monstro dos Livros, um livro diferente também sobre um "monstrinho" que come todos os livros, até este que está na mão da criança e que certamente o vai sossegar uns minutos...

Margarida Noronha, Kalandraka: Um bicho estranho de Mon Daporta e Óscar Villán ou a edição com sons de A toupeira que queria saber... de Werner Holzwarth e Wolf Elbruch, ambos cartonados e envolventes.

Que livro para um rapaz ou rapariga que está a precisar de uma boa lição?

André Letria, Pato Lógico: A Céu, do livro de António Jorge Gonçalves Eu quero a minha cabeça, passava a vida a dizer "não" sempre que o pai a chamava até aprender "uma boa lição".

Vítor Silva Mota, Edições ASA (Leya): O Monstro da Preguiça, de Maria Teresa Maia Gonzalez.

Rosário Araújo, Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): Os Desastres de Sofia, da Condessa de Ségur

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Grande coisa, claro. É excelente para dar aqueles miúdos um pouco enjoadinhos que têm a barriga tão tão cheia que já não conseguem achar graça a nada.

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Não fiz os trabalhos de casa porque..., de Davide Cali e Benjamin Chaud. Não queremos dar lições, preferimos ensinar desculpas estrambóticas como "Não fiz os trabalhos de casa porque tivemos um problema com plantas carnívoras".

Sandra Lopes, Porto Editora: Neste caso, o melhor é irmos para os clássicos, pois são mestres no ensinamento e nos textos com moral: O Gigante Egoísta e o Príncipe Feliz, de Oscar Wilde; recomendado pelo Programa de Português do Ensino Básico.

Margarida Noronha, Kalandraka: Onde vivem os monstros de Maurice Sendak ou o Tio Lobo de Xosé Ballesteros e Roger Olmos.

Que livro para contar à noite uma ou mais histórias à rapariga de cinco anos que não adormece com medo dos pesadelos que a noite traz?

Vitor Silva Mota, Edições ASA (Leya): Quem tem medo do escuro?, coletânea com histórias de vários autores.

Rosário Araújo, Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): Adivinha Quanto Eu Gosto de Ti, de Anita Jeram e Sam McBratney.

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Talvez o ABZZZ, um livro alfabeto que promete pôr os leitores a bocejar na letra B e garante um longo e suave Zzzzzzzzzzzz lá para o final.

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Sem margem de dúvidas, O Escuro, com texto de Lemny Snicket e ilustrações de Jon Klassen. Para enfrentar o medo do escuro, das caves e das portas que rangem.

Sandra Lopes, Porto Editora: Panda, conta-me uma história, de Luísa Ducla Soares. Ninguém melhor do que o Panda, simpática figura que as crianças reconhecem da televisão (Canal Panda), para contar uma história antes de dormir e garantir que a noite será descansada e com cenários agradáveis.

Margarida Noronha, Kalandraka: O Gato Gui e os monstros de Rocio Martinez ou o Pesadelo no meu armário de Mercer Mayer

Miguel Gouveia, Bruaá: Talvez o Na noite escura, do Bruno Munari, depois de uma caça ao tesouro noturna em família.

Que livro para o rapaz de sete anos que só pensa em animais?

André Letria, Pato Lógico: Bestial, de André da Loba, está cheio de animais fantásticos.

Vitor Silva Mota, Edições ASA (Leya): Onde está a minha mãe?, de António Mota.

Rosário Araújo, Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): O Pato Amarelo e o Gato Riscado, de Manuela Castro Neves e Madalena Matoso.

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Tantos animais, um livro com lengalengas matemáticas escritas por Manuela Castro Neves.

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Animalário Universal do Professor Revillod, ilustrado por Javier Sáez Castán e um fabuloso almanaque da fauna mundial que permite conhecer 4096 feras diferentes.

Sandra Lopes, Porto Editora: Duas opções, uma mais literária: Bichos, Bichinhos e Bicharocos, de Sidónio Muralha; outra mais interativa e educativa: Espreita Perguntas e Respostas sobre os Animais. Aqui encontrará as respostas a algumas das suas questões sobre animais.

Margarida Noronha, Kalandraka: Qualquer um da nossa coleção Animais Extraordinários de Xulio Gutiérrez e Nicolás Fernández, como o Bocas ou Olhos; ou da coleção dos Inventários de Virginie Aladjidi e Emmanuelle Tchoukriel, como o dos Animais, Animais com cauda ou dos Insetos.

Miguel Gouveia, Bruaá: A rainha das rãs não pode molhar os pés, do Davide Cali e Marco Somà.

E para aquele miúdo que no próximo ano vai mudar de cidade ou de país com os pais?

André Letria, Pato Lógico: Destino, da coleção Concertinas. Um pequeno desdobrável, com uma história sem palavras e um final surpreendente.

Vitor Silva Mota, Edições ASA (Leya): A Ilha do Chifre de Ouro, de Álvaro Magalhães

Rosário Araújo, Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): Portugal por Miúdos, de José Jorge Letria e Ricardo Cabral.

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Com três novelos, o mundo dá muitas voltas, de Henriqueta Cristina.

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Migrando, de Mariana Chiesa. Um livro sobre os encontros e as despedidas, que fala do sonho de uma vida melhor noutro país, com novos hábitos e diferentes paisagens.

Sandra Lopes, Porto Editora: O primeiro título da Coleção Duarte e Marta cujas personagens principais são dois jovens que contam as suas aventuras vividas em diferentes locais e circunstâncias, através das quais perpassam as suas vivências e inquietações, que são, no fundo, as dos leitores a que a coleção se destina.

Margarida Noronha, Kalandraka: Os de cima e os de baixo de Paloma Valdivia ou os Emigrantes de Sahun Tan, este último para um miúdo mais crescido.

Miguel Gouveia, Bruaá: Amigos do peito, do Cláudio Thebas e Violeta Lópiz.

E para aquele que está com problemas em casa?

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Se os problemas não forem assim muito graves: Batata chaca chaca porque tem os ingredientes certos para relaxar. Se forem mais graves talvez Um livro para todos os dias

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Achimpa, com texto e ilustrações de Catarina Sobral. Conselho: estás com um problema? ACHIMPA-O!

Sandra Lopes, Porto Editora: Não sabendo que tipo de problemas e antecipando tratar-se dos habituais conflitos ou desencontros familiares, escolheria, da coleção O Estranhão, Socorro, a minha mãe está avariada, de Álvaro Magalhães. Aqui, assuntos sérios são tratados de forma divertida, mas com grande sensibilidade, levando o leitor a questionar alguns dos mais relevantes valores da vida familiar e da sociedade em geral.

Margarida Noronha, Kalandraka: Noite estrelada de Jimmy Liao.

Quer acrescentar alguma categoria e respetivo livro?

André Letria, Pato Lógico: Para aqueles que gostam de livros, seja qual for a sua categoria: Se eu fosse um livro (texto de José Jorge Letria).

Rosário Araújo, Oficina do Livro, Caminho, Gailivro e Texto Editores (Leya): Não posso deixar de mencionar o Diário de Um Adolescente na Lisboa de 1910, da Alice Vieira, com ilustrações da Patrícia Furtado, diverti-me e aprendi imenso com esse livro. Aconselhado para adolescentes.

Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina: Um livro para quem adora desmontar as palavras como se fossem peças de lego? O dicionário do menino Andersen com textos (incríveis!) de Gonçalo M Tavares.

Carla Oliveira, Orfeu Mini: Categoria Fora de Formato: O LIVRO INCLINADO, de Peter Newell, uma obra intemporal, inclinada para todas as idades e feitios. (E, já agora, vem aí a 4ª edição!)

Sandra Lopes, Porto Editora: Sim, para iniciar o ano com boa disposição: 365 dias, 365 piadas - um ano de gargalhadas. Mais uma estratégia para aproximar as crianças dos livros e da leitura!

Margarida Noronha, Kalandraka: O livro dos Porquinhos de Anthony Browne ou qualquer um de Adela Turin, como o Rosa Rebuçado, pela reivindicação do papel feminino na sociedade e pelo combate aos estereótipos sexistas e discriminatórios, e sempre em favor da coeducação e da igualdade.