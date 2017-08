Pub

No final dos anos 60, o comediante norte-americano esteve em filmagens no nosso país

Jerry Lewis teve uma longa carreira no cinema. No currículo tem dois filmes parcialmente filmados em Portugal, numa época em que rodou filmes que não ficaram para a história. Foi o caso destes. O primeiro, de 1968, chama-se Jerry em Londres (Don't Raise the Bridge, Lower the River, no original). O segundo, Jerry, Pescador de Águas Turvas (Hook, Line and Sinker) foi realizado em 1969 e rodado em Lisboa, Sesimbra e Loures.

"Alto, talvez mais do que aparenta nos filmes, com um ar repousado e algo superior, Jerry foi 'assaltado', imediatamente, pelos grooms do Ritz, aos quais distribuiu, maquinalmente, sem dizer uma só palavra, uma série de autógrafos", publicou o DN de 12 de junho de 1968. "Tentámos então conhecer o argumento de Hook, Line and Sinker e das razões da escolha do nosso país para a filmagem de algumas sequências. Mas Jerry, pelos vistos, não é grande conversador", escreveu o repórter.

"Há uma péssima comédia de 1969 chamada Jerry, Pescador de Águas Turvas, em que a personagem principal, interpretada por Jerry Lewis, pensa sofrer de uma doença terminal, e vem a Lisboa pensar na vida. Não só a cidade é filmada de forma absolutamente indiferente, como os lisboetas aparecem a falar espanhol, o que à altura fez com que a fita fosse sonoramente vaiada cá", escreveu no DN o crítico Eurico de Barros em março de 2013.