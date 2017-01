DN, com Lusa

A atriz portuguesa de cinema e teatro Maria Cabral morreu no sábado, em Paris, aos 75 anos, informou esta madrugada a Academia Portuguesa de Cinema.

"Maria Cabral foi rosto e símbolo do Novo Cinema Português", disse a Academia Portuguesa de Cinema, através da sua página de Facebook, onde lamenta, "com grande tristeza", a morte da atriz.

Maria da Conceição Gomes Cabral nasceu em Lisboa, em 1941, estreou-se no cinema com o filme O Cerco, de António da Cunha Telles, estreado em 1970, e voltaria a trabalhar com este realizador em Vidas (1984).

Era uma jovem estudante de filosofia que também trabalhava como modelo de publicidade quando Cunha Telles a convidou para integrar o elenco do filme, como contou numa entrevista à RTP, em 1969. Dizia, então, não saber se ia continuar a fazer cinema. Mas fez. Trabalhou ainda com José Fonseca e Costa, em O Recado (1972), e João Botelho, em Um Adeus Português (1986).