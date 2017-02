Pub

O Cella Bar, no porto da Barca, Madalena, na ilha do Pico, foi destruído pela força do mar. O temporal deixou o premiado edifício irreconhecível (em atualização)

As imagens que estão a ser divulgadas nas redes sociais não deixam grande margem para dúvidas. O Cella Bar ficou gravemente danificado no piso térreo após o mar ter galgado a estrutura de madeira cerca das 13.00. Um dos proprietários do bar, Fábio Matos, disse ao DN que teve "muitos prejuízos" e está neste momento a trabalhar "para fechar as janelas" porque há previsão de agravamento do estado do mar.

Fábio Matos adiantou ainda que o bar tem seguro mas ainda está a analisar se este cobre os prejuízos provocados pelo mar.

O interior do bar ficou irreconhecível | CanalFM/Renato Goulart Facebook

Twitter

O Cella Bar, inaugurado em 2015, é um projeto do arquiteto Fernando Coelho/FCC Arquitetura. Localiza-se junto à orla marítima no lugar da Barca, Madalena, na parte Norte da zona classificada pela UNESCO Património Mundial. Deste corpo de pedra basáltica sai um icónico volume de madeira, com forma ovalada de contornos irregulares. Esta zona está irreconhecível, mostram as fotos que têm sido partilhadas nas redes sociais.

Como era antes da tempestade Facebook

Twitter

O Cella Bar foi premiado em 2016 pela ArchDaily na categoria Lazer.

O presidente da Câmara da Madalena, José António Soares disse à Lusa que a "ondulação fortíssima" destruiu o museu onde está a exposição de lulas de Malcolm Clarke e ainda o rés-do-chão do premiado Cella Bar. A ondulação atingiu os 13 metros, situação considerada "invulgar" pelos meteorologistas.

"De acordo com a informação das boias ondógrafo, do projeto CLIMAAT, as ondas atingiram cerca de 13 metros de altura. Não estava previsto. A altura significativa da onda prevista era de 5,5 metros, mas chegou quase aos oito metros", informou o responsável da delegação regional dos Açores do IPMA, Diamantino Henriques, justificando que, por essa razão, não foi emitido qualquer aviso meteorológico para agitação marítima