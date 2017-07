Lisboa recebe Eurovisão a 12 de maio. Festival RTP será em Guimarães

Pub

Lisboa vai ser o palco do festival da Eurovisão em 2018, a 12 de maio, confirmou esta tarde a RTP. O Festival RTP da Canção vai decorrer em Guimarães.

É oficial: Lisboa vai acolher a final do Festival Eurovisão da Canção em 2018. O Festival Eurovisão da Canção realiza-se em maio do próximo ano, no Parque das Nações, em Lisboa, anunciou hoje a entidade organizadora - Eurovisão e RTP -, em conferência de imprensa, na sede da televisão pública.

As eliminatórias terão lugar a 08 e 10 de maio, com a final a decorrer no dia 12 de maio na Meo Arena. O Terreiro do Paço vai também estar reservado para o evento, durante dez dias, acolhendo a Eurovision Village, o espaço de animação do festival.

Já o festival RTP da canção vai decorrer em Guimarães, no Pavilhão Multiusos, anunciou o presidente da RTP. Gonçalo Reis sublinhou que "a Eurovisão é uma grande oportunidade", chegando a 200 milhões de pessoas.

Na conferência de imprensa, que decorre na sede da RTP, host broadcaster da edição 2018, estão presentes o presidente da RTP, Gonçalo Reis, o diretor de media da Eurovisão, Jean-Philippe de Tender, o diretor de programas da RTP, Daniel Deusdado, os autarcas de Lisboa e de Guimarães, Fernando Medina e Domingos Bragança, respetivamente.

O festival da Canção vai ter os mesmos pressupostos do ano anterior, "liberdade total", referiu Daniel Deusdado. As canções finalistas serão escolhidas após duas eliminatórias com dez concorrentes cada.

Com a vitória de Salvador Sobral no Festival Eurovisão da Canção, a 13 de maio, a televisão pública portuguesa ficou encarregue de organizar a edição do ano que vem do evento. Um custo que, segundo os analistas, oscila entre os 20 milhões de euros (caso da edição de 2013, em Malmo, na Suécia) e os 56,7 milhões de euros (edição de 2012 em Baku, no Azerbaijão). O orçamento da estação pública para 2017 é de 235,8 milhões de euros.

A final do concurso Eurovisão da Canção, Salvador deu à RTP a maior audiência do ano, com 23% de share. Mais de um milhão e quatrocentos mil portugueses viram a transmissão do festival.

Portugal participou pela primeira vez no Festival da Eurovisão, em 1964, com a canção "Oração", defendida por António Calvário, em Copenhaga, que não obteve qualquer ponto, ficando em 13.º lugar, com a ex-Jugoslávia e a Suíça, entre 16 concorrentes.

Desde a sua participação, Portugal não participou por cinco vezes: em 1970, juntando-se a um protesto de outras televisões europeias, devido aos critérios de votação, depois da vitória ex-aequo de quatro canções, em 1969, em Madrid, e, já neste séculos, em 2000, 2002, 2013 e 2016.