Imagem do filme "On Body and Soul"

Pub

O filme húngaro "On Body and Soul", de Ildikó Envedi, ganhou o Urso de Ouro. Veja aqui o palmarés de 2017.

Urso de Ouro para melhor filme

On Body and Soul, de Ildikó Enyedi (Hungria).

Urso de Prata - Grande Prémio do Júri

Felicité, de Alain Gomis (França, Senegal, Bélgica, Alemanha, Líbano).

Urso de Prata - Prémio Alfred Bauer da inovação

Spoor, de Agnieszka Holland (Polónia, Alemanha, República Checa, Suécia, Eslováquia).

Urso de Prata de melhor realizador

Aki Kaurismäki por The Other Side of Hope (Finlândia e Alemanha).

Urso de Prata de melhor atriz

Kim Minhee em On the Beach at Night Alone (Coreia do Sul).

Urso de Prata de melhor ator

Georg Friedrich em Bright Nights (Alemanha e Noruega).

Urso de Prata de melhor argumento

Sebastián Lelio e Gonzalo Maza por Una Mujer Fantástica (Chile, EUA, Alemanha e Espanha).

Urso de Prata de melhor direção artística

Dana Nunescu, montadora de Ana, Mon Amour, de Calin Peter Netzer (Roménia, Alemanha, França).

Prémio de melhor primeira obra

Estiu 1993 (Summer 1993), de Carla Simón (Espanha).

Prémio de documentário

Ghost Hunting, de Raed Andoni (França, Palestina, Suíça e Qatar).

Urso de Ouro de melhor curta--metragem

Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante (Portugal).

Urso de Prata de melhor curta-metragem

Ensueño en la Pradera (Reverie in the Meadow), de Esteban Arrangoiz Julien (México).

Prémio Audi Curta-metragem

Street of Death, de Karam Ghossein (Líbano e Alemanha).

Menção especial do júri

Centauro, de Nicolás Suaréz (Argentina).

Filme nomeado para os European Film Awards

Humores Artificiais, de Gabriel Abrantes (Portugal).

Grande Prémio do Júri para a secção Generation KPlus

Becoming Who I Was, de Chang-Yong e Jin Jeon (Coreia do Sul) e, ex-aequo, Estiu 1993 (Summer 1993), de Carla Simón (Espanha).

Prémio especial do Júri para a secção Generation KPlus

Grandfather, de Amar Kaushik (Índia).

Menção especial, na secção Generation KPlus

Sabaku, de Marlies van der Wel (Holanda).

Grande Prémio do Júri para a secção Generation 14Plus

School Number 3, de Yelizaveta Smith e Georg Genoux (Ucrânia e Alemanha).

Menção especial, na secção Generation 14Plus

The Foolish Bird, de Huang Ji e Ryuji Otsuka (China).

Prémio especial do Júri para a secção Generation 14Plus

The Jungle knows you Better than You Do, de Juanita Onzaga (Bélgica e Colômbia).

Menção especial, na secção Generation 14Plus

Into the Blue, de Antoneta Alamat Kusijanovic (Croácia, Eslovénia Suécia).