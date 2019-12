Barça-Real. União fora de campo resultou em empate no relvado

Empatados e em paz, pelo menos por enquanto. Barcelona e Real Madrid empataram sem golos (0-0), esta quarta-feira, em jogo de acerto de calendário (jornada dez). O El Clássico devia ter-se jogado a 23 de outubro, mas a conturbada situação política na Catalunha e as muitas manifestações na cidade acabaram por adiar o jogo para esta quarta-feira.

Esta noite pairava no ar a ameaça de levar ao estádio a luta do movimento Tsunami Democràtic, mas Barcelona e Real Madrid mostraram que o futebol também pode dar o exemplo. Numa medida inédita, as duas equipas rivais (e também os árbitros) partilharam o mesmo hotel e seguiram juntas para o estádio Camp Nou de forma a evitar focos de tensão. Chegaram ao local do jogo sem incidentes de maior e quando pisaram o relvado ouviram mensagens de apelo ao diálogo. Os adeptos abanaram plásticos e cartazes com mensagem em inglês (Spain, sit and talk - Espanha, senta e conversa) distribuídos pelo movimento Tsunami Democràtic, com alguns gritos de "independência" ou "liberdade para os presos políticos" pelo meio.

O jogo começou sem problemas. O árbitro tinha indicações para interromper o jogo em caso de invasão de campo ou manifestações políticas audíveis, mas não foi preciso recorrer a medidas extremas - no segundo tempo o jogo parou quase dois minutos, mas não foi claro o motivo da paragem. No relvado as equipas Barcelona e Real Madrid jogaram futebol e do bom, com emoção e equilíbrio. Ainda assim os merengues estiveram mais perto de vencer. Aos 72 minutos Gareth Bale ainda meteu a bola na baliza de Ter Stegen, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Mendy na jogada.

O português Nélson Semedo - vítima de um assalto, horas antes do jogo - foi um dos onze eleitos por Valverde para o embate com os merengues, mas não acabou o jogo.

Os eternos rivais chegaram ao El Clássico empatados na liderança da Liga espanhola e empatados saíram, com 36 pontos. Há 17 anos que o Barça-Real não acabava empatado e sem golo. O último 0-0 entre as duas equipas em casa do Barcelona tinha sido a 23 de novembro de 2002.

12 feridos em confrontos fora do estádio

Pelo menos 12 pessoas ficaram hoje feridas junto ao estádio de Camp Nou, antes do jogo entre o Barcelona e o Real Madrid, depois da polícia catalã ter carregado sobre manifestantes que incendiavam contentores. Segundo o Sistema de Emergências Médicas, dos 12 feridos, quatro pediram transporte a um centro de saúde.

Também um elemento da televisão de Barcelona betevé ficou ferido numa perna quando gravava os distúrbios, segundo explicaram à EFE fontes da estação, referindo que o jornalista continuou o seu trabalho.

A polícia catalã (Mossos d'Esquadra) carregou sobre manifestantes nas redondezas do estádio do Barcelona, para evitar confrontos entre uma claque radical de adeptos do clube catalão, a Boixos Nois, e apoiantes da independência, organizados na Tsunami Democràtic.

A plataforma Tsunami Democràtic, que coordena ações de desobediência civil em protesto contra a condenação de independentistas catalães, promove hoje um "dia de mobilização" no jogo de futebol entre o Barcelona e o Real Madrid.