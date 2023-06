Intrusos ou convidados? Petição quer restringir uso de telemóveis no recreio escolar

Uma petição que apela à restrição do uso de telemóveis nas escolas, como forma de preservar a brincadeira entre crianças no recreio, está próxima das 6.500 assinaturas. Se chegar às 10 mil, será discutida pela Assembleia da República.

A ideia nasceu de um grupo de mães e pais da região de Lisboa e foi ganhando forma. Primeiro em discussões de pequeno grupo, depois sustentada por vários artigos e opiniões de especialistas.

A petição "Viver o recreio escolar, sem ecrãs de smartphones!" circula on-line desde meados de maio e começa por pedir a revisão do atual estatuto do aluno, quanto ao uso de telemóveis e smartphones nas escolas, a partir do 2º ciclo, em prol da socialização das crianças nos recreios. "Para que socializem, conversem cara-a-cara e brinquem. Para que os casos de cyberbulling, e contacto com conteúdos impróprios para a sua idade, diminuam. Numa altura em que vários países e algumas escolas em Portugal já avançaram com a tomada de decisão de proibir a utilização de telemóveis nas escolas, quer em espaços letivos, como em espaços não letivos, os cidadãos abaixo assinados apelam ao debate, com a finalidade de se rever o atual estatuto do aluno, onde nos parece faltar sensibilidade e coerência sobre o tema", sublinha este grupo de pais que, por agora, preferem manter o anonimato. A primeira subscritora desta petição, uma mãe preocupada com o uso abusivo dos telemóveis, sobretudo numa altura em que a filha passará a frequentar o segundo ciclo, acredita que já foi alcançado um dos objetivos desta iniciativa: colocar o assunto na ordem do dia, provocar o debate, sensibilizar todos para a questão.

"Na transição do 4º ano do 1º ciclo, para o 5º ano, do 2º ciclo (9 /10 anos), as crianças ainda precisam de brincar, querem correr e jogar à bola no recreio. Ao brincar, junta-se a questão da integração. Esta é uma fase em que a maioria das crianças irá para uma escola nova, vai ter muitos professores e todo um mundo novo para descobrir. É nesta fase de mudança que se reforçam e criam novos laços de amizade, tão importantes na criação de relações de confiança entre pares. Deve ser prioridade estimular e fomentar a interação verdadeira, cara-a-cara, para que as crianças possam demonstrar as suas emoções através de expressões faciais e não através de um ecrã. Consideramos que permitir a utilização de telemóveis nos recreios está a alterar os padrões de socialização das crianças e a sua integração de forma saudável".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ora, por isso, este grupos de mães e pais propõe "que as escolas estejam equipadas com caixas, cacifos ou armário próprio onde, à primeira hora, os telemóveis sejam guardados e que no final da última hora os alunos os recolham. Desta forma, os alunos continuam a poder contactar ou ser contactados pelos pais quando chegam à escola e passam a poder fazer atividades de recreio, mas sem utilizar o telemóvel".

Na longa lista de artigos e notícias que está apensa à petição, surgem exemplos de algumas escolas onde já acontece essa restrição. É o caso da Escola EB 2/3 António Alves Amorim, em Santa Maria da Feira. A diretora, Mónica Almeida, não tem dúvidas de que restringir o uso dos referidos aparelhos ao contexto pedagógico, quando solicitado por um professor, foi "a melhor coisa" que ali se fez, tal como afirmou à Agência Lusa. A escola, onde estudam 630 alunos, fica na freguesia de Lourosa e é apontada como exemplo na petição pública.

Mónica Almeida sustenta que, desde há seis anos, quando se implementou a medida na escola, a animação que se nota no recreio durante os intervalos é outra: "Há grupos de alunos em altas gargalhadas, miúdas a caminhar juntas em torno de jardins bem cuidados, rapazes a jogar bola no relvado sintético e até pares românticos a beber sumo na esplanada do bar, sob as árvores".

"Implementámos esta medida para que os nossos alunos pudessem socializar uns com os outros sem recurso ao telemóvel, porque achávamos que nestas idades de formação do seu caráter é muito importante a interação de uns com os outros e não por via dos ecrãs", explica a diretora. Na verdade, os alunos da EB 2/3 de Lourosa podem levar o telemóvel para a escola, mas, na primeira aula, entregam os aparelhos ao professor, que os deposita numa caixa específica para cada turma, guardada num armário próprio. Depois, independentemente da carga horária letiva de cada dia, só na última aula é que o professor em funções acede novamente à caixa, para devolver os telefones aos respetivos dnos.

A par da EB 2/3 de Lourosa, são várias as escolas privadas e IPSS onde o exemplo é replicado, como A Voz do Operário, em Lisboa.

"Probir não é o caminho"

O presidente da Associação dos Diretores Escolares de Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, admite que "hoje, os miúdos parecem ligados à máquina. Preferem muito mais o telemóvel do que brincar, correr, saltar ou jogar à bola. Nalgumas situações parece-me mesmo um vício, e tem de ser encardo como tal". Porém, considera que, ainda assim, já se nota uma evolução em relação ao uso do telemóvel em meio escolar: "Se há aqui há uns anos o aparelho era considerado um intruso dentro da sala de aula, hoje já é um convidado. Muitas vezes os professores pedem aos alunos para fazerem pesquisas no telemóvel".

Filinto Lima entende que "não podemos ver como inimigo um instrumento que todos usamos no nosso dia a dia, sendo que os mais novos lidam com ele desde que nasceram. E, aí sim, devo dizer que me custa um pouco ver crianças pequeninas, do primeiro ciclo, que já usam telemóvel. Assim como me custa entrar num restaurante e ver as crianças - e os pais - à volta da mesa, a usarem-no. Este é um problema generalizado, e por isso (a proibição) não é o caminho. Sabemos que fruto probido é sempre o mais apetecido".

dnot@dn.pt