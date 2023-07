Maria, vamos chamar-lhe só assim, é vítima de assédio laboral por parte do diretor do serviço onde trabalha em Coimbra. Tudo começou após o nascimento da filha mais nova. Ao fim de algum tempo, avançou com queixas no sindicato, na ordem, na ACT e no Tribunal Trabalho. Quando chegou à primeira audiência para julgamento, a juíza pressionou para que chegasse a acordo. Aceitou. Três anos depois está a reativar os processos, o assédio mantém-se. O hospital considerou que o seu caso era um conflito laboral.

Ao DN, Maria apresenta-se como mulher de 44 anos e médica diferenciada em doenças raras no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), área que abraçou, sobretudo a nível da pediatria, assim que se licenciou em medicina naquela cidade e que ingressou, em 2002, no internato geral, no Hospital dos Covões. Foi aqui que acabou por fazer a especialidade, entre 2005 e 2011. Depois, podia ter escolhido fazer só atividade laboratorial, mas não. Quis ser médica, e o contacto com os doentes e a vertente clínica eram quase como uma imposição no seu percurso profissional, no qual apostou "tudo" ao longo dos anos, com mais formação dentro e fora do país, com investigação e agora com o doutoramento.