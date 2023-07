Têm sido denunciadas situações de assédio laboral na área médica. Hoje, está demonstrado que o assédio afeta a saúde mental e que está a contribuir para que alguns profissionais abandonem o SNS. Como Diretor Executivo tem noção desta realidade? Como a classifica? É uma preocupação?

Temos noção e consideramos que o assédio laboral constitui um problema sério nas instituições, sejam elas do setor público ou privado, independentemente da área de atividade. As situações de assédio laboral são, por isso, uma preocupação e prioridade para os vários organismos do SNS, que têm efetuado um esforço no sentido de prevenir, identificar e combater essa prática, através, por exemplo, de planos de ação, com contributos das boas práticas, e já implementadas nas diversas Administrações Regionais de Saúde e a nível institucional. De salientar que as situações de assédio laboral estão devidamente acauteladas na lei há algum tempo. Aliás, a prevenção do assédio no trabalho, em particular o assédio moral, está reforçada nas alterações introduzidas pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, no Código do Trabalho, ao estipular que "é proibida a prática de assédio, em qualquer das suas modalidades.". Temos a obrigação de passar do plano legislativo para a ação, de forma a tornar real esta visão.