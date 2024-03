Controlo de segurança de vistos reforçado com nova unidade especial

A constatação de que alguns registos criminais apresentados em Portugal por requerentes de visto podem não corresponder à realidade, como será o caso de fugitivos da justiça brasileira, está a ser avaliada pelas autoridades portuguesas. Um núcleo especial que está a ser criado no Sistema de Segurança Interna, cujo parecer será vinculativo para a concessão das autorizações de residência, poderá alargar a sua investigação a novas bases de dados. As autoridades já estão mais atentas e este ano já foram capturados, pelo menos, 14 condenados no Brasil que estavam escondidos no nosso país. Em 2022 tinham sido três.