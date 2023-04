Baixas de três dias pedidas à Linha SNS24 vão eliminar 600 mil consultas num ano

O Ministério da Saúde estima que a passagem de atestados médicos por três dias pela Linha SNS 24, a entrar em vigor a partir de 1 de maio, vai evitar cerca de 600 mil consultas num ano, que se realizam só para este efeito. O número é confirmado ao DN pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que assegura ter desenvolvido "os necessários serviços de forma a que a Autodeclaração de Doença (ADD) possa ser pedida por qualquer trabalhador com idade igual ou superior a 16 anos já a partir do próximo dia 1 de maio."

Do lado de quem está no terreno, há algum otimismo. O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Nuno Jacinto, reconheceu mesmo que a medida "vem retirar trabalho aos médicos e libertá-los de burocracia", mas, alerta, "vamos ver como vai funcionar na prática".

Nuno Jacinto afirma que este tipo de medida era algo pedido há muito pelos próprios médicos dos centros de saúde, porque até já está em prática em outros países, e explica: "É verdade que representa uma diminuição do trabalho administrativo e burocrático, porque muitos utentes deixarão de vir aos centros de saúde e deixarão de ocupar uma vaga de consulta do dia, necessária para outros utentes com doença aguda, só para obterem uma justificação para a entidade patronal. É verdade que esta tarefa nos consumia tempo, mas é preciso ver como vai ser aplicada. Esperamos que funcione".

O presidente da APMGF destaca ao DN haver algo que faz confusão nesta medida: "A validação pela Linha SNS 24". Isto porque o que estava inicialmente previsto era um modelo de Autodeclaração de Doença (ADD) assente num compromisso de honra por parte do doente - ou seja, era o próprio doente que assumia não se encontrar em condições de saúde para trabalhar, que aceitava o não pagamento dos três dias de atestado e que assinava uma ADD".

Portanto, especifica, "não deveria haver terceiros, porque assim dá a ideia de que é validada pelo SNS, mas não é. Continua a ser uma autodeclaração do próprio e esperamos que a introdução deste terceiro elemento, a Linha SNS 24, esteja assente num mecanismo automatizado que normalize as situações rapidamente".

Uma coisa é certa, as pessoas vão ter sempre de passar pelo seu médico de família ou por uma unidade de saúde caso necessitem de mais dias para se curarem.

Em resposta às questões do DN, os SPMS explicam que "o trabalhador pode pedir a Autodeclaração de Doença (ADD) na área pessoal do Portal do SNS 24 e na app SNS 24. Na impossibilidade de emissão digital, pode ainda pedir a ADD através da Linha SNS 24 (808 24 24 24)".

Depois, o trabalhador deve comunicar "à entidade patronal a sua ausência por doença e facultar o código de acesso que recebeu através de SMS e/ou e-mail após a emissão da ADD. Posteriormente, caso a entidade patronal pretenda confirmar a veracidade da ADD, poderá aceder ao portal do SNS 24 e, preenchendo os respetivos dados, confirmar se a mesma é válida".

Este organismo do Ministério da Saúde, que está a gerir este processo, sublinha ainda que a ADD "permite justificar a ausência ao trabalho, à semelhança do que acontece com o Certificado de Incapacidade Temporária emitido por um médico, vulgarmente conhecido por baixa médica, nos primeiros três dias de ausência por doença", especificando logo que não há "lugar ao pagamento de retribuição por parte da entidade patronal".

​ Trabalhador só tem direito a usar esta solução duas vezes por ano e se o seu estado de doença se prolongar mais de três dias terá de recorrer a uma unidade de saúde para que a baixa seja atestada por um médico.

Mas há outras restrições. O modelo de baixa por ADD apenas poderá será usado duas vezes por ano, no máximo, sendo que a baixa não tem de ser cumprida integralmente, pode ser por um dia ou dois dias. Ou seja, um trabalhador apenas pode recorrer a seis dias de baixa através desta modalidade.

No caso de o trabalhador necessitar de mais baixas por doença, e já tiver solicitado as duas ADD via digital pela Linha SNS 24, tem mesmo de se deslocar a uma unidade de saúde, quer seja hospital ou centro de saúde, para que a sua incapacidade para trabalhar seja atestada por um médico. "Uma declaração de doença é sempre uma tarefa de um médico", especifica Nuno Jacinto. "As situações de ADD são para as situações ligeiras de doença que o cidadão sabe resolver."

Se este sistema funcionar bem, o presidente da APMGF admite que "é uma forma de de se estar a colocar o circuito do SNS a funcionar um pouco melhor. Pode ser uma gota de água no oceano, mas temos que começar por algum lado e ir resolvendo algumas das falhas do sistema".