Rui Rio garante ter o apoio dos militantes livres

Rui Rio acredita que tem ao seu lado aqueles a que chama os militantes livres do partido, ao contrário de Paulo Rangel. "Não sei qual será o resultado. Mas sei como é que as coisas estão e sei que o meu adversário tem mais aparelho partidário com ele do que eu. Na contabilidade de concelhias e distritais, tem mais do que eu. Mas naquilo que é a vontade dos militantes, que são quem vota, eu tenho mais do que ele".

"Todos os votos são livres, cada pessoa vota em quem quer. Mas há por esse país fora um conjunto de militantes que tem tendência em votar em quem o chefe local manda votar. Se essa percentagem fosse hoje tão elevada quanto já foi no passado, a minha situação seria mais difícil. Mas a verdade é que o conjunto de militantes que pensa pela sua cabeça - em vez de obedecer às ordens do presidente da Concelhia ou da Distrital, do presidente da Junta ou da Câmara - e que vota livremente, tem vindo a aumentar. Se o meu adversário ganhar, é sinal que o aparelho tem uma influência grande sobre os militantes. Se eu ganhar é sinal que há um maior número de militantes livres...", afirma o líder do PSD em entrevista à TSF e ao JN.

Na mesma entrevista, Rui Rio garante que se perder as diretas do próximo sábado abandona de imediato a presidência do PSD, mas o cenário já não é tão claro se ganhar as diretas, mas sair derrotado nas legislativas. "Numa situação de normalidade, se eu não ganhar as eleições, o lógico é que saia. Vou ficar aqui até ter 80 anos a ver se ganho umas eleições? Não faz sentido. Mas criaram aqui uma situação em que, perante os resultados de janeiro, se for eu o líder e o resultado for mau para mim, e se eu sair por essa razão, que é mais ou menos óbvia, lá está outra vez o partido em turbulência", afirma o social-democrata, que faz, porém, uma ressalva. "Não estamos numa situação normal. Não sei que lhe diga. Mas o normal é sair, atenção. Eu só estou aqui com algum cuidado porque nada disto faz assim um sentido muito grande. Criaram aqui um problema".

Fora de questão parece estar é um entendimento com o Chega, caso o PSD ganhe as legislativas, mas precise do apoio de outros partidos para formar governo. "Ele [André Ventura] diz que só há acordo se houver coligação. Eu nunca coloquei as coisas assim. O que eu disse foi: se o Chega se moderar, podemos falar. Mas nunca me referi a uma coligação ou a ministros do Chega no Governo. Assim, está fora de questão".