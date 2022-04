Pinto Balsemão é o mandatário nacional de Moreira da Silva

Jorge Moreira da Silva, candidato à liderança do PSD

O antigo líder do PSD e primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão assume assim o seu apoio ao antigo líder da JSD, sendo o principal rosto da estrutura da sua candidatura.

Jorge Moreira da Silva anunciou na tarde desta quinta-feira que a eurodeputada Lídia Pereira e presidente da Juventude do PPE é a mandatária para o Desenvolvimento Sustentável e o gestor Miguel Goulão o coordenador da candidatura. Já o deputado eleito por Braga Carlos Eduardo Reis será o diretor de campanha.

Luís Montenegro ainda não anunciou quem será o seu mandatário ou mandatária nacional. Apenas se sabe que o deputado e presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD Joaquim Miranda Sarmento é o coordenador da moção do antigo líder parlamentar e que o antigo eurodeputado Carlos Coelho é o diretor de campanha.