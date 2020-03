Assunção Cristas em quarentena : "Estou bem, não tenho sintomas"

Assunção Cristas recebeu um telefonema do marido, enquanto decorria a reunião da Câmara de Lisboa, a comunicar-lhe que um amigo com quem tinham estado no sábado tinha dado positivo no teste do novo coronavírus. A ex-líder centrista, que é vereadora, abandonou imediatamente a reunião camarária.

"Estou bem, não tenho sintomas. É por precaução", diz ao DN Assunção, manifestando-se "muito tranquila".

Segundo a sua assessoria de imprensa, ficará de quarentena e fará os testes se apresentar sintomas, depois de contactar a Linha SNS24.

A reunião do executivo camarário foi transferida para outra sala e ainda decorre.