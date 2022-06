Trump reage a acusação de que incentivou "tentativa de golpe" no Capitólio

Comissão passou imagens do dia do ataque ao Capitólio e apontou o dedo a Donald Trump.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, recorreu à sua própria rede social - Truth Social - para comentar a primeira audiência pública da comissão de inquérito aos eventos de 6 de janeiro de 2021 em Washington. "O chamado ataque ao Capitólio não foi causado por mim, foi causado por uma eleição fraudulenta e roubada", escreveu Trump, após ter ouvido a congressista republicana Liz Cheney dizer que ele "convocou a multidão, reuniu a multidão e acendeu a chama" do ataque. E apelidou de "Fake News" a ideia de que disse, ou sequer pensou dizer, que o seu vice-presidente merecia ser enforcado.

A comissão de inquérito da Câmara dos Representantes apresentou as primeiras conclusões da sua investigação no horário nobre na quinta-feira (madrugada de ontem em Portugal), concluindo que a invasão do Capitólio não foi um momento espontâneo. "O 6 de janeiro foi o culminar de uma tentativa de golpe, uma tentativa descarada, como disse um manifestante pouco depois de 6 de janeiro, de derrubar o governo. A violência não foi um acidente", disse o democrata Bennie Thompson, presidente da comissão, que acusou Trump de estar "no centro da conspiração".

Os congressistas alegam que as repetidas mentiras do presidente sobre fraude eleitoral e o seu esforço público para impedir a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro de 2020 estiveram na origem do ataque e colocaram em perigo a democracia norte-americana.

"Aqueles que invadiram o nosso Capitólio e lutaram contra as forças de segurança durante horas foram motivados pelo que o presidente lhes disse: que a eleição foi roubada e que ele era o presidente legítimo. O presidente Trump convocou a multidão, reuniu a multidão e acendeu a chama deste ataque", disse Liz Cheney, vice-presidente da comissão que inclui um outro republicano e sete democratas.

Pence enforcado?

"Vocês vão ouvir que o presidente Trump estava a gritar, e cito, "muito zangado" com os conselheiros que lhe diziam que precisava de fazer algo mais" para travar a revolta, referiu Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney, sobre as próximas cinco audiências que estão previstas em junho. "E, ciente dos cânticos de "Enforquem Mike Pence", o presidente respondeu com este sentimento: cito "Talvez os nossos apoiantes tenham a ideia certa". Mike Pence "merece-o"."

Trump rejeitou totalmente esta ideia: "EU NUNCA disse, ou sequer pensei dizer, "Enforquem Mike Pence". Isto ou é uma história inventada por alguém a tentar tornar-se numa estrela ou são FAKE NEWS!", escreveu na Truth Social, a rede social que criou depois de ter sido expulso do Twitter e que está a funcionar desde fevereiro (apenas disponível nos EUA e no Canadá).

Antes da audiência, o ex-presidente já tinha avisado que a investigação era uma "caça às bruxas" e apelidado os acontecimentos de dia 6 de janeiro como "um dos maiores movimentos da história" dos EUA. Depois, comparou a comissão a um grupo de incapazes que "recusa passar os vídeos das muitas testemunhas e declarações positivas, recusa falar da fraude eleitoral e das irregularidades que ocorreram a larga escala", acusando-os de contratar um realizador de documentários do canal ABC (que apelidou de fake news) "para passar apenas imagens negativas".

Na audiência que durou cerca de duas horas, a comissão divulgou imagens, algumas inéditas, da violência do ataque contra o Capitólio, durante o qual cinco pessoas morreram. E usou depoimentos de alguns dos conselheiros mais próximos de Trump, recolhidos em sessões à porta fechada, incluindo do ex-procurador-geral Bill Barr. "Eu disse ao presidente que era treta. Não queria fazer parte disso", afirmou Barr, referindo-se às alegações de Trump de que teria havido fraude eleitoral. Na Truth Social, este acusou-o de ter sido um "fraco e assustado Procurador-Geral".

