Bernardo Ivo Cruz: "ESG é essencial na internacionalização da economia portuguesa"

Está a trabalhar numa estratégia integrada para ajudar as PME exportadoras a prepararem-se para as exigências ESG. Que estratégia é essa? Em que é que consiste? Quem é elegível?

Recentemente, a União Europeia anunciou um conjunto de novas obrigações de reporte de sustentabilidade ambiental e social, os chamados critérios ESG, que vão abranger mais de 55 mil empresas de forma faseada, entre 2024 e 2028. Nós reconhecemos que estas obrigações colocam desafios às PME no geral, mas de forma acrescida para as PME com perfil exportador, já que esses mecanismos de reporte e de certificação terão de ser reconhecidos internacionalmente. Não havendo, de momento, um entendimento comum dos instrumentos internacionais a utilizar, é necessário trabalhar com as PME exportadoras, em particular, e criar condições para que possam continuar a ser concorrenciais nos mercados externos. De facto, a habilitação em ESG é, e será cada vez mais, uma componente essencial na internacionalização da economia portuguesa.

Para tanto, estamos a trabalhar numa estratégia que consiste na sensibilização para o tema e, acima de tudo, consciencializar e contribuir para as exigências de que as PME exportadoras terão de dar respostas: na formação de banda larga das empresas em matéria de sustentabilidade ambiental e social, no diagnóstico e identificação das dificuldades, seguido de programas de capacitação específicos relevantes para as suas atividades económicas, e na agilização dos processos de relato e comunicação de desempenho ESG.

É também importante frisar que a nova diretiva europeia de dezembro de 2022, alarga os requisitos de comunicação de sustentabilidade relativa a fatores ambientais, sociais e de governance. Numa primeira fase, já em 2024, a diretiva implica diretamente as grandes empresas, empresas cotadas em mercados de valores mobiliários regulamentados na UE e empresas de interesse público que excedam o número médio de 500 trabalhadores. Em 2027, as PME serão chamadas a apresentar os seus relatórios de sustentabilidade com base nos resultados do ano anterior. A publicação das informações de sustentabilidade, como parte dos relatórios de gestão, será feita em formato digital, e é exigido que essa informação seja verificada por uma terceira parte.

Ou seja, no caso das PME exportadoras que não estão cotadas em bolsa, as exigências ESG têm de estar identificadas em 2026 para serem reportadas em 2027. E todos sabemos que três anos passam a correr...

Como se tornou, o ESG, um fator de escolha? Da parte dos mercados externos e do cliente como é valorizado? E como pontua do lado da banca e outros financiadores?

Lê-se, no último relatório das Nações Unidas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2022, que o mundo está a viver umaconfluência de crises que ameaça a sobrevivência da Humanidade.

Portanto, não diria que as práticas ESG se tornaram um fator de escolha das empresas. Diria sim que, inicialmente, foram vistas como um assunto de investimento associado aos Princípios de Investimento Responsável promovidos pelas Nações Unidas. Depois evoluíram para uma exigência no acesso a capital. E são, à data de hoje, vistos como catalisadores de mudanças que afetam todos - governos, empresas, sociedade civil, famílias e cada um de nós.

Note-se que numa área fundamental para a economia como o acesso ao financiamento, consultores e gestores de ativos financeiros estão a lançar fundos e outros veículos de investimento voltados para empresas que sejam ambientalmente sustentáveis e postulem princípios ESG. Também os gestores de fundos de pensões incluem a responsabilidade ESG como um critério de seleção nos investimentos que fazem, etc. E progressivamente, o ESG está a tornar-se um fator determinante na avaliação da reputação e valor das organizações. E não só os acionistas e os investidores, mas também os consumidores estão cada vez mais exigentes com as empresas para a adoção de práticas e metas ESG.

Acresce que, no caso das PME exportadoras, a própria tendência do mercado internacional seguirá nesta direção, como fica claro no último relatório do World Economic Forum sobre a preparação para o futuro das PME, que serão mais future ready quanto mais comprometidas estiverem com as práticas de ESG (que surgem em segundo lugar, em dez fatores).

O modelo ESG tornou-se um ativo que permite às PME exportadoras promoverem a sua competitividade e atraírem investimento, ao mesmo tempo que beneficiam a sociedade e o ambiente. Estas preocupações passam a propósitos em si mesmas, sob pena de as empresas comprometerem os seus ativos e investimentos.

A própria banca é sujeita a stress tests climáticos. Irá no futuro, no seu entender, privilegiar o financiamento de projetos que cumpram cada vez mais as regras ESG?

A banca já está a avaliar o risco do financiamento em função das práticas e resultados ESG das empresas e os bancos de referência têm assumido que as organizações que atuem consistentemente à luz de práticas ESG representam um investimento sólido e é-lhes atribuído um perfil de risco favorável, logo, têm acesso ao financiamento em melhores condições.

Noto que a diretiva europeia de reporte de finanças sustentáveis exige aos bancos que seja divulgada informação qualitativa e quantitativa sobre as suas políticas ESG e os riscos a que estão expostos já a partir do ano que vem. Ou seja, mesmo os bancos que ainda não tivessem incorporado os ESG na sua política de crédito, terão de passar a fazê-lo.

Em várias geografias, como os Estados Unidos, há negacionistas do ESG que se recusam a aplicar essas regras. Como usar a diplomacia para convencer esses mercados da utilidade destas práticas?

Creio que o mais importante é sublinhar que já há evidência de que, além de todos os méritos inequívocos, o investimento verde e sustentável tem também potencial de retorno, a médio e longo prazo, ainda mais elevado do que um investimento que não valide as questões ESG. Por isso, é esse caminho que devemos trilhar junto dos mais céticos.

Que principais mercados são parceiros de Portugal nesta aposta no ESG?

Todos os mercados que tenham políticas ativas e integradoras de ESG, nomeadamente os países da União Europeia.

De que modo a AICEP estará envolvida na operacionalidade desta estratégia que agora anuncia?

A AICEP tem por missão contribuir para que as PME exportadoras tenham os instrumentos necessários para o sucesso da sua internacionalização. Isto passará também pela sensibilização, posicionamento e capacitação geral, diagnóstico e capacitação específica, relato/comunicação ESG e acesso a mecanismos de certificação reconhecidos internacionalmente. Este esforço faz-se em parceria com outras áreas governativas envolvidas, organizações da sociedade civil, tecido empresarial e confederações de negócio.

Quantas PME espera atingir com esta estratégia?

Todas as PME exportadoras que precisem da ajuda da AICEP e dos muitos parceiros com quem estamos a trabalhar.