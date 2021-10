Rita Redshoes apresenta o seu Lado Bom. Este é o nome do seu quinto trabalho que traz duas novidades: é o primeiro álbum totalmente em português; e o primeiro desde que se estreou no papel de mãe. Aliás é essa "viagem" que nos conta através das suas novas canções. Uma espécie de "diário de bordo" do processo desde a maternidade ao pós-parto, com tudo o que de bom e mau passou. Rita ressalva que apesar de feminino não é um álbum só para mulheres, "é para todos".

Este trabalho tem várias novidades. É o seu álbum mais intimista?

Sim, tem essa novidade porque é o primeiro álbum totalmente em português. É um trabalho muito pessoal e emotivo porque foi escrito num período de tempo ainda alargado desde que engravidei ao pós-parto. É uma espécie de diário de bordo dessa experiência tão avassaladora que é ter o primeiro filho. Acho que nunca se está preparado para ser mãe ou pai pela primeira vez. É todo um mundo novo. E também há aquela questão de voltarmos às memórias da nossa infância e até, de certa forma, compreendermos melhor os nossos pais. Esse processo tem sido tão rico e tão assustador ao mesmo tempo que resultou numa série de canções.