Um em cada três doentes ainda tem sintomas seis semanas depois da infeção

Um em cada três doentes de covid-19 ainda apresenta sintomas da doença, como a fadiga, a insuficiência respiratória ou a perda de gosto e olfato, seis semanas depois da infeção, segundo um estudo de investigadores da Universidade de Genebra.

O estudo, publicado na revista Annals of Internal Medicine, seguiu 669 pessoas que testaram positivo à covid-19 entre meados de março e meados de maio. Destes, um terço ainda apresentavam sintomas na sexta semana, incluindo doentes que não pertenciam a grupos de risco.

Segundo os peritos, esta alta percentagem sublinha a necessidade de campanhas de consciencialização e informação, dirigidas também às empresas e às companhias de seguros, para que seja tido em conta que até as pessoas que não são de grupos de risco podem continuar doentes durante um longo período.

Além dos sintomas já mencionados, um grupo menor de pacientes continuava com tosse persistente e dores de cabeça.

"Muitos doentes preocupam-se sobre quanto tempo vão durar os seus sintomas e se alguns são crónicos, mas como não temos uma resposta médica clara, é importante acompanhar estes doentes e ouvi-los", disse uma das investigadoras, Mayssam Nehme, citada pela agência EFE.

A Universidade de Genebra indicou que continua em marcha um estudo sobre a evolução dos doentes a mais longo prazo (três, sete e doze meses depois de contrair o vírus), para entender melhor as consequências.

Pico de contágio da covid-19 ocorre nos primeiros cinco dias após sintomas

Um estudo recente, publicado na revista The Lancet, indicou que pessoas infetadas pelo novo coronavírus Sars-CoV-2 que desenvolvem a covid-19 transmitem mais o vírus nos primeiros cinco dias após o início dos sintomas.

De acordo com esta investigação, depois de nove dias de doença, nenhum vírus ativo foi encontrado em amostras, embora o material genético do patógeno possa ser detetado nessas pessoas semanas e até meses após o começo da infeção.

Os cientistas tiveram em conta dados de 98 estudos publicados entre 2003 e junho de 2020 com informações sobre a dinâmica da carga viral em pacientes de três coronavírus: o sars-coV-2 (79 artigos), causador da covid-19, o sars-cov (8), que causa a síndrome respiratória aguda, e o mers-cov (11), que causa a síndrome respiratória do Médio Oriente.

Os dados deste estudo indicaram que os infetados com covid-19 têm a maior quantidade de vírus instalada no nariz e na garganta (consideradas as principais fontes de transmissão) assim que os sintomas aparecem, e a situação assim permanece durante cinco dias. No caso dos outros coronavírus pesquisados, o pico da quantidade de vírus nessas regiões do corpo aparecem geralmente na segunda semana da doença.