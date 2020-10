Supermercado britânico lança 'nugget' de frango para o espaço

Os cientistas já lançaram muitas coisas, animais e pessoas para o espaço. Agora foi a vez de uma cadeia de supermercados britânico lançar um nugget de frango.

Para comemorar o seu 50º aniversário, a Iceland Foods Lda., enviou um nugget de frango para o espaço. A cadeia de supermercados contratou a Sent Into Space para enviar a sua comida para o universo. De acordo com o seu espaço, a Sent Into Space é "a empresa líder mundial em marketing espacial" e não é a primeira vez que manda comida para o espaço.

De um lugar na zona rural do País de Gales, o nugget viajou pela atmosfera da Terra até uma altitude de 110 mil pés (ou seja 33,5 quilómetros), onde flutuou na região conhecida como Espaço Próximo, explicou a Sent Into Space.

O nugget foi lançado num balão meteorológico cheio de gás com um sistema auxiliar de rastreamento por satélite e uma câmara incorporada. O nugget passou uma hora a "flutuar" no espaço a baixa pressão e a temperaturas que poderiam ir até -65º, segundo a empresa.

O jornal Irish News relatou que, depois, o nugget desceu a 320 Km/h com um pára-quedas que se desdobrou a cerca de 62 mil pés de altura.

"Haverá melhor maneira de mostrar que nossos produtos são de outro mundo do que enviar um dos favoritos de nossos clientes para o espaço?", perguntou Andrew Staniland, diretor comercial da Islândia, ao The Irish News.