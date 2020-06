Sabe a que cheira o espaço? Já há um perfume com a resposta

Se já se perguntou como cheira o espaço, um novo perfume poderá ter a resposta. Recentemente foi lançada uma nova fragrância chamada Eau de Space, que traz à Terra o cheiro do... espaço.

A fragrância foi desenvolvida por Steve Pearce, de acordo com Matt Richmond, gerente de produtos da Eau de Space. Pearce é um químico e fundador da Omega Ingredients, uma empresa focada na "criação de sabores e ingredientes naturais da mais alta qualidade, orientados por proveniência e ingredientes naturais para a indústria de alimentos e bebidas", diz o site.

Pearce foi originalmente contratado pela NASA para recriar o cheiro em 2008 e levou aproximadamente quatro anos para desenvolver o perfume, disse Richmond à CNN.

O perfume foi criado para ajudar os astronautas a habituarem-se às sensações do espaço antes de serem lançados em órbita e faz parte do objetivo da NASA de eliminar possíveis surpresas que os astronautas pudessem encontrar no espaço, de acordo com o Kickstarter, um site que apoia projetos inovadores.

"É como o cheiro de uma arma logo após o disparo", caracterizou Peggy Whitson, astronauta e ex-moradora da Estação Espacial Internacional, à CNN, numa entrevista de 2002 sobre o cheiro do espaço. "Acho que tem um cheiro quase amargo, além de esfumaçado e queimado".

Richmond disse que se esforçou para descrever como a fragrância cheira. Os astronautas descrevem o cheiro como "uma mistura de pólvora, bife grelhado, framboesas e rum", acrescentou.

Richmond revelou entretanto que estão já a tentar lançar uma fragrância chamada Smell of the Moon (cheiro da lua), com base na expetativa em redor da Eau de Space, que será alvo de estudo nas escolas.