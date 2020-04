Portugal com 266 mortos por covid-19. Número de casos passa os 10 mil

Há 10 524 pessoas infetadas com o novo coronavírus, 266 mortes e 75 recuperados em Portugal, informa o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado (4 de abril). Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 638 casos e 20 mortes.

Estão internadas 1 075 pessoas, das quais 251 nos cuidados intensivos (mais seis do que na sexta-feira). Aguardam ainda resultados das análises laboratoriais 5 518 pessoas e mais 22 858 estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O óbito que sido registado no Alentejo ontem, afinal, "veio a confirmar-se covid negativo", esclarece a nota da DGS.

A região do Norte continua a ser a que tem mais casos de covid-19, com 6280 pessoas infetadas e 141 mortes registadas. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 2513 infeções e 54 mortes.

Sobre as vítimas, o boletim informa que na sua maioria (170) tinham mais de 80 anos e 50 tinham entre 70 e 79 anos.

Na conferência de imprensa deste sábado, marcada para as 12:30, vão estar presentes a Ministra da Saúde, Marta Temido, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e o presidente do Conselho de Administração da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro.

Acompanhe aqui:

Espanha e Itália continuam a ser os países europeus mais afetados

A pandemia de covid-19 matou já pelo menos 57 474 pessoas e infetou mais de um milhão em todo o mundo desde seu aparecimento, segundo um balanço da agência France Presse, atualizado às 19:00 desta sexta-feira, baseado em fontes oficiais. De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, foram oficialmente diagnosticados 1 082 470 casos em 188 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na China.

A Europa, com cerca de 587 mil infetados e quase 42 mil mortos até ao final do dia de sexta-feira, é o continente onde se regista o maior número de casos.

A Itália, que registou sua primeira morte ligada ao coronavírus (covid-19) no final de fevereiro, tem atualmente 14 681 mortes, entre 119 827 casos.

A Espanha registou nas últimas 24 horas o menor número de mortes por coronavírus em oito dias: foram 809 mortes, que elevam o total para 11 744, foi confirmado neste sábado pelo Ministério da Saúde. O número de infetados aumentou para 124 736, com 7 026 novas infeções nas últimas 24 horas.