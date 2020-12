Messenger e Instagram em baixo em Portugal (e na Europa)

Facebook integra Messenger nas mensagens diretas do Instagram

Quem tentou aceder esta manhã ao Messenger do Facebook ou ao Instagram (área de mensagens) é provável que esteja a ter dificuldades. O problema parece ser europeu e está a afetar o que parece ser boa parte dos utilizadores das duas plataformas desde as 9h30 da manhã desta quinta-feira (no Instagram só terá começado pelas 10h).

Além das queixas dos utilizadores, o site especializado em falhas deste tipo Downdetector mostra mesmo que o problema atinge toda a Europa como é fácil ver pelas manchas avermelhadas no mapa que o serviço disponibiliza.

O WhatsApp que também pertence ao Facebook está a funcionar de forma normal.

Embora os utilizadores consigam abrir as apps, o problema surge pela falta de conexão nesses dois serviços de mensagens em causa (aparecendo várias vezes a indicação de "sem ligação à internet".

O problema pode estar relacionado com o processo que o Facebook já anunciou há vários meses de integração entre os seus serviços de mensagens. Enquanto o WhatsApp já tem mensagens encriptadas há bastante tempo, Messenger e Instagram ainda não as têm e começaram entretanto o processo de integração entre mensagens, para que uma mensagem vista no Instagram possa ser respondida pelo Messenger, por exemplo.

João Tomé é jornalista do Dinheiro Vivo.