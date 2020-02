MediaLab DN recebe turma de 4ºano de St James Primary School

Os alunos de 4ºano da Escola St James Primary School em Cascais, vieram na passada terça-feira, dia 18 de fevereiro, ao MediaLab do Diário de Notícias experienciar uma redação jornalística dos dias de hoje.

Após uma formação dada pela Equipa do ML, os alunos ficaram a conhecer a história do jornal que vieram visitar e, ainda, da comunicação bem como do jornalismo. Ficaram assim preparados para a parte prática que se seguiu.

Divididos em dois grupos, os jovens depararam-se com um desafio: encontrar as respostas às quatro perguntas de um lead (o quê, quem, quando e onde) em notícias já feitas. Dentro dos grupos. Cada dupla teve direito a uma notícia para estudar. Com esta tarefa terminada, puderam então gravar as notícias trabalhadas com um gravador e um microfone.

Por fim, a turma teve a oportunidade de visitar a redação e o estúdio da TSF e ainda de levar consigo para casa a edição mais recente em papel do Diário de Notícias.