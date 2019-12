MediaLab DN recebe alunos da Escola Básica da Galiza para um dia como jornalistas

Os jovens estudantes de 8ºano da Escola Básica da Galiza vieram ser repórteres ao MediaLab do Diário de Notícias durante a manhã do dia 12 de dezembro.

Os alunos começaram a visita por visualizar imagens inéditas do DN num vídeo, respondendo depois a várias perguntas colocadas pela equipa do MediaLab sobre o que viram. Seguiu-se por uma formação que os preparou para se tornarem jornalistas de verdade nos noticiários que iam construir de seguida.

Tiveram assim a oportunidade de, divididos em dois grupos, realizar ao todo um noticiário radiofónico e um noticiário televisivo. Ambos foram elaborados com base em notícias dos sites online da TSF e do DN, respetivamente.

No final a turma do 8ºano pôde, para além de levar consigo a edição impressa semanal do DN, visitar as duas redações e conhecer os verdadeiros jornalistas da Rádio de Notícias e do Diário de Notícias.