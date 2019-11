Mais duas turmas de Salesianos visitam o MediaLab DN

As sessões começaram mais uma vez com um vídeo de formação com imagens inéditas do DN, seguido de uma parte teórica que deu a conhecer aos alunos como funciona a profissão do jornalista.

Como habitual, os jovens salesianos mantiveram a sua boa disposição e entusiasmo em todas as atividades propostas. Inicialmente começaram por escrever notícias a pares que de seguida leram para uma câmara ou para um gravador, dependendo das opções dos alunos.

O resultado final foram noticiários de vídeo e de rádio e, para não fugir à regra, a Equipa do MediaLab DN acompanhou ainda os vários grupos à redação tanto do DN como da TSF.

A motivação dos jovens das turmas do 8ºC e do 8ºG manteve-se até ao final das duas sessões, onde puderam ainda levar jornais impressos do DN para mostrar em casa às famílias como recordação da visita.