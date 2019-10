Língua portuguesa será ensinada em 32 países

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, pretende que o ensino do português seja integrado no currículo escolar de 32 países, naquele que é um projeto de expansão e consolidação da língua portuguesa.

De acordo com Luís Faro Ramos, presidente do Instituto Camões, a Argélia e a Turquia são dois países em que está em marcha um projeto-piloto para que o português seja ensinado no ensino secundário, acrescentando que outros países estão a ser equacionados. "Cuba também manifestou interesse em poder vir a ter a língua portuguesa como opcional no seu currículo público, temos, desde o ano passado, a Venezuela e falamos também com a Colômbia. Tudo isto são projetos em estudo", assumiu.

Em setembro de 2018, o governo colocou como meta a breve prazo o ensino do português nas escolas básicas e secundárias de 40 países, seguindo uma tendência crescente pelo ensino da língua portuguesa.

O governo tem em marcha um plano de promoção e ensino da língua assente numa rede de cursos destinados às comunidades portuguesas, que têm atualmente mais de 70 mil alunos num conjunto de escolas em países lusófonos, além de um sistema de integração no ensino nos currículos de escolas secundárias de vários países, isto além das universidades.