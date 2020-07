Jornalista da Bloomberg recomenda uma escapadela "preguiçosa" a Portugal no pós-pandemia

"Portugal é a minha segunda casa", declara Chastner Navarro, repórter freelancer que escreve habitualmente sobre lazer, viagens e gastronomia no site norte-americano Bloomberg. Num momento em que, devido à pandemia de covid-19, é difícil viajar para o estrangeiro, o site continua a propor alguns destinos turísticos para alimentar os sonhos dos leitores e Navarro elegeu Portugal: "Uma escapadela preguiçosa a Portugal era o que todos precisávamos neste momento", diz.

O jornalista explica que nos últimos 12 anos já visitou Portugal mais de 20 vezes: "e se não estou a planear uma viagem para mim, estou a planear uma viagem para os meus amigos. Portugal está sempre no meu pensamento".

Locais históricos, vinhos fantásticos, paisagens e lojas - Portugal tem isto tudo. "O meu lugar preferido já reabriu as fronteiras a 4 de junho" , informa, no entanto a União Europeia continua fechada para viagens não essenciais. O que significa que ele tem de esperar.

Jardim do Príncipe Real © Pedro Rocha/ Global Imagens

Na sua próxima visita a Portugal, aconteça ela quando acontecer, Navarro planeia passear sem rumo, subindo e descendo colinas, visitando as lojas e bares da zona de São Bento Príncipe Real, almoçar no BAHR, o restaurante no último andar do Bairro Alto Hotel, comer um gelado na Nannarella e entrar na Embaixada. Ao fim do dia, aconselha uma visita ao MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, e jantar no Frade, em Belém.

Fora de Lisboa, o destaque de Navarro vai para o Alentejo, "onde o tempo parece passar mais devagar, com a ajuda de boa companhia, boa comida e bom vinho" - sugerindo, por exemplo, a herdade do Craveiral (Odeceixe) a a Mercearia Gadanh (em Estremoz).

Se nas últimas semanas, Portugal tem sido criticado pela gestão da pandemia, com o número de casos a aumentar e a reforçar as restrições em 19 freguesias da Grande Lisboa, que ficaram em estado de calamidade, ao contrário do resto do país que avançou para o estado de alerta, no início o País foi alvo de todos os elogios na imprensa mundial. Da CNN ao La Croix, do New York Times à Der Spiegel, todos sublinharam o caso de sucesso de Portugal, onde o número de mortos era muito mais baixo do que na restante Europa.