Viver no frio e com pouca luz solar aumenta o consumo de álcool

Um estudo norte-americano estabeleceu uma ligação entre o consumo de álcool, o clima e as horas de sol do local onde uma pessoa vive. Assim, pessoas que moram em locais frios, com menos raios de sol, têm mais tendência para beber e em demasia.

De acordo com um estudo publicado na Hepatology, dados de 193 países concluem que o clima contribui para as pessoas beberem muito e, em último caso, para doenças no fígado. Beber e o alcoolismo também estão ligados à depressão, que é mais comum onde há menos luz solar.

"Este é o primeiro estudo que demonstra sistematicamente que, em tudo o mundo, nas áreas mais frias e com menos sol bebe-se mais e existe mais cirrose alcoólica", afirmou Ramon Bataller, principal autor do estudo e um dos responsáveis pelo Centro de Pesquisa do Fígado de Pittsburgh, nos EUA, citado pela BBC.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Peter McCann, médico no Castle Craig Hospital, uma clínica de reabilitação numa zona da Escócia, também contribuiu para o estudo: "Temos agora provas que o clima, em particular a temperatura e a quantidade de luz solar a que somos expostos, tem uma influência forte na quantidade de álcool que consumimos".

O investigador, que pede "leis mais restritas" relativamente aos anúncios a bebidas alcoólicas "durante os meses de inverno", refere ainda que "a relação entre o clima e o consumo de álcool está diretamente ligado com o desenvolvimento da mais perigosa doença do fígado, a cirrose, que pode culminar em falha hepática e morte".

Esta segunda-feira, 19 de novembro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) deverá divulgar em Edimburgo novos dados sobre o consumo de álcool na Europa. Nos últimos dados, de 2016, 3 milhões de pessoas haviam morrido devido ao consumo da substância.

Refere a BBC que os dados apresentados deverão indicar que os níveis de consumo permanecem altos e que quase metade da população adulta masculina está em risco de problemas a curto e longo prazo, quer de saúde, quer sociais, devido a padrões erráticos de consumo de álcool.