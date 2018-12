Vai conduzir? Use o "modo carro" do seu smartphone

Quantas vezes atendeu chamadas ou respondeu a mensagens enquanto conduzia? Além da possibilidade de ser multado, a prática coloca em risco a sua segurança, mas existem soluções. Com vista a reduzir ao máximo as distrações ao volante, os fabricantes de smartphones começam a apresentar ferramentas - uma espécie de "modo carro" - para gerir a quantidade de vezes que o telefone toca enquanto conduz.

Segundo o jornal espanhol ABC, muitos fabricantes de smartphones estão a incorporar um sistema nos equipamentos mais modernos, que silencia e gere as notificações e as chamadas recebidas. Contudo, estes sistemas ainda não são fáceis de ativar.

Nos dispositivos Android (Samsung e LG), é necessário descarregar uma aplicação - o Car Mode -, que está disponível na Galaxy App e não no Google Play. A partir daí, explica o ABC, terá de criar uma conta de utilizador e, para ativar a app, configurar a voz e autorizar a conexão via Bluetooth com o automóvel. Com esta ferramenta, todas as aplicações são bloqueadas, à exceção das apps de música ou de navegação.

Um sistema semelhante está disponível no iOS 11 da Apple. Para ativar este modo, deve aceder à opção "Não incomodar" em "Definições" e selecionar "Não incomodar durante a condução". Posteriormente, deve escolher entre a opção "Manualmente", "Automaticamente" (com base no movimento do veículo) ou "Se ligado ao Bluetooth do Carro".

Para configurar, toque em "Resposta automática a" e escolha quem recebe uma resposta: Ninguém, Recentes, Favoritos ou Todos os Contactos. De seguida, selecione "Resposta" para personalizar a mensagem que será enviada: "Estou a conduzir, por isso tenho o modo não incomodar durante a condução ativo. Lerei a sua mensagem quando chegar ao meu destino", é a sugestão da Apple. Se alguém precisar de entrar em contacto consigo, pode contornar o modo "Não incomodar" ao enviar uma mensagem com a palavra "urgente". Nesse caso, pode parar o carro para ler a mensagem ou pedir à Siri que o faça.

Quando se encontra neste modo, o iPhone apresenta algumas notificações, nomeadamente alertas de emergência, temporizadores e alarmes. E pode configurar as opções: só ser alertado se a pessoa ligar duas vezes seguidas, por exemplo.