Vacina da gripe já falha nos centros de saúde

A vacina da gripe sazonal está a faltar em algumas farmácias e centros de saúde, segundo o Jornal de Notícias. Isto porque houve uma forte adesão dos cidadãos à campanha de vacinação para este inverno. Em cinco semanas - de 1 de outubro a 7 de novembro - as farmácias venderam 311 592 vacinas, mais de metade do total que foi dispensado no ano passado.

A Ordem dos Enfermeiros alertou para a falta de stock em alguns centros de saúde. Também nestas unidades a adesão tem sido superior ao que é habitual no início da campanha. O JN cita o boletim "saúde Sazonal", emitido pela Direção-Geral de Saúde, onde se constata que, na primeira semana, de vacinação (de 15 a 21 de outubro) o número de vacinas administradas foi muito superior (quase o dobro) ao das primeiras semanas de anos anteriores, a rondar as 180 mil vacinas. E na semana seguinte foram ainda mais, na ordem das 200 mil.

No final de outubro, a Ordem dos Enfermeiros enviou uma carta à ministra da Saúde, Marta Temido, a alertar para "casos de rutura de stock" da vacina nos agrupamentos dos centros de saúde do Cávado III- Barcelos/Esposende e no de Gaia, bem como no distrito de Viana do Castelo