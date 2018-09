Universidades pagam para ter os melhores alunos? Em Portugal já se faz

A listas de colocação no ensino superior foram conhecidas na madrugada de domingo

A quase totalidade dos alunos que frequentam desde segunda-feira a licenciatura de Gestão de Informação no Instituto Superior de Estatística e Gestão da Universidade Nova de Lisboa vai receber um prémio de mérito no valor de mil euros neste seu primeiro ano no ensino superior.

Esta situação é quase inédita no ensino superior em Portugal, não devido ao pagamento deste incentivo - há outras universidades a premiarem os alunos de primeiro ano com notas de acesso acima dos 16 ou 17 valores -, mas pelo facto de serem 54 em 56 os alunos que vão ter direito a essa verba.

Os premiados entraram com média igual ou superior a 17 valores e por isso vão receber o incentivo que a Nova IMS - um instituto da Universidade Nova de Lisboa - denomina Prémio de Incentivo à Excelência Académica.

De fora ficam dois alunos, pois, de acordo com os dados da Direção-Geral do Ensino Superior, entraram neste curso 56 candidatos, o último com 16,9 - na realidade, foram dois, pois o instituto confirmou ao DN que são 54 os alunos premiados.

Assim, a Nova IMS já investiu 54 mil euros para ter alguns dos melhores alunos do secundário no curso de Gestão de Informação.

Uma prática que conta com a colaboração de "entidades que apoiam a NOVA IMS", como revelou a instituição ao DN, e que tem dado bons resultados, como referiu, por escrito, a direção do instituto, que adiantou rever anualmente os critérios de atribuição, aumentando a sua dificuldade.

"Ao longo dos tempos tem-se registado um incremento nas notas de candidatura. Uma vez que o objetivo deste prémio é reconhecer o talento dos novos alunos, os critérios têm vindo a ser atualizados em função das crescentes dinâmicas de procura da NOVA IMS. Além deste prémio, existem diversos outros destinados a reconhecer o percurso académico dos alunos da NOVA IMS ao longo dos cursos", frisaram ao DN.

Certo é que os responsáveis consideram que este prémio é uma forma de incentivo à escolha do instituto quando se pensa na candidatura ao ensino superior: "Acreditamos que sim, como se pode testemunhar através da evolução do número de candidatos e nas notas de acesso desses mesmos candidatos."

Esta prática de dar prémios monetários especiais aos alunos que se candidatem com determinada nota - que nesta instituição existe desde 2002 - não é um exclusivo da Nova. Há até bastantes universidades a fazerem-no na tentativa de cativarem para os seus campus os alunos com melhores notas e que podem ajudar à notoriedade da própria universidade com futuros posicionamentos nos rankings nacionais e internacionais.

A Universidade de Aveiro também tem estas bolsas especiais. Neste caso, a quantia corresponde ao valor da propina nacional e, como explicou ao DN fonte oficial da UA, podem candidatar-se os alunos "admitidos nos cursos de formação inicial (licenciaturas e mestrados integrados) por via do concurso nacional de acesso, na primeira fase e como primeira opção, com média igual ou superior a 175 pontos".

De acordo com os dados enviados ao DN para o ano letivo 2018-2019, o terceiro em que tal acontece, serão 86 os alunos a merecer esta distinção.

Cada universidade tem a sua estratégia para premiar os seus alunos. Por exemplo, a Universidade do Porto tem vários prémios de desempenho escolar, mas que são concedidos apenas a alunos que já frequentam as suas faculdades.

No caso dos caloiros, o que "está em jogo" é uma verba de 999 euros a receber pelos melhores estudantes do primeiro ano de cada faculdade - "aos dois melhores nas faculdades com mais estudantes", como explicou ao DN fonte oficial da universidade.

Este prémio de incentivo é composto por um diploma/certificado e pelo valor anual da propina.

Também a Universidade de Coimbra tem incentivos para os melhores alunos das suas faculdades atribuídos internamente.

Um deles é dado a 3% dos melhores estudantes inscritos em cada curso de 1.º ciclo, mestrado integrado e mestrados de continuidade, um prémio anual equivalente à diferença entre a propina máxima e a mínima - no ano letivo passado este valor foi de 406,97 euros.

Depois tem as bolsas de mérito para estudantes nacionais - que são pagas pela Direção-Geral do Ensino Superior - e para alunos internacionais. Estes têm de ter os exames feitos fora da Universidade de Coimbra e uma nota de candidatura superior a 16 valores. O prémio é de sete mil euros anuais, ou seja, o valor da propina que os alunos estrangeiros pagam.

Entre as universidades privadas, a Lusófona também oferece bolsas de mérito aos alunos que se inscrevam no primeiro ano. Neste caso, o aluno tem de ter uma média de 16 valores e ter entrado na Lusófona pelo concurso de acesso.

Segundo os serviços da universidade, neste ano serão cerca de 200 os alunos que vão beneficiar de uma redução de 75% das propinas ao abrigo da Bolsa para Premiar a Excelência.

Bolsa de mérito

Estes prémios que o Instituto Superior de Estatística e Gestão da Universidade Nova de Lisboa vai pagar a todos os alunos do curso de Gestão de Informação e outras universidades vão dar a alunos seus que tenham tido notas de excelência no ensino superior são independentes das bolas de mérito que desde 2009 o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superioratribui a todos os alunos que cumpram os requisitos previstos no Despacho n.º 13531/2009.

Neste caso, as universidades recebem da Direção-Geral do Ensino Superior as verbas que depois são entregues aos alunos que sejam indicados para estas bolsas.

Os alunos só podem candidatar-se a estas verbas caso tenham conseguido aprovação em todas as unidades curriculares no ano anterior à candidatura e com uma média de 16 valores.

No caso de cumprirem estes requisitos, recebem um valor estipulado em cinco vezes o salário mínimo nacional. Por exemplo, a bolsa atualmente será de 2900 euros.

Este é o valor que a Universidade de Trás-os-Montes atribui a cada uma das suas 14 bolsas por mérito. De acordo com fonte oficial, a instituição tem ainda o Programa+Superior, que visa incentivar a mobilidade de alunos que queiram ir estudar para regiões do país onde a procura do ensino superior é menor e que está regulamentada pelo Despacho n.º 7103/2018.

Apoio aos desportistas

Todas as universidades têm vários apoios aos alunos e formas de tentar cativá-los. Por exemplo, a Universidade de Aveiro apostas na promoção da atividade desportiva de quem frequenta os seus cursos.

O regulamento das bolsas de mérito abrange "todos os estudantes que, estando inscritos a tempo integral e tendo obtido aproveitamento escolar, alcancem bons resultados em competições desportivas".

Este apoio varia depois de acordo com a dimensão e o tipo de competição e resultado alcançado, podendo ser uma redução parcial ou total do valor da propina até à atribuição de um valor equivalente a 1,5 vezes o valor da propina.

Segundo a informação disponibilizada ao DN, já foram entregues bolsas neste âmbito desportivo a "quase duas centenas de estudantes".