Universidade do Porto entre as 500 melhores do mundo

U.Porto entre as 100 universidades da Europa com maior taxa de empregabilidade

A Universidade do Porto (UP) foi a única instituição do ensino superior portuguesa a conseguir figurar entre as 500 melhores do mundo (no grupo entre a 401.ª e a 500.ª posição) do ranking "Times Higher Education", divulgou hoje em comunicado esta instituição nortenha.

De acordo com o ranking, hoje revelado, a UP melhorou em relação a 2017 na maioria dos indicadores avaliados, nomeadamente citações (55,7 pontos), volume e reputação de investigação (27,2 pontos) e internacionalização (50,5 pontos). O ranking mede um total de cinco critérios: relação com a indústria, internacionalização, qualidade do ensino, volume e reputação da investigação e citações. Os resultados são apurados com base na opinião de empregadores e através de entrevistas.

Além da UP, outras 12 universidades portuguesas conseguiram entrar no lote de 1250 instituições classificadas a nível mundial: Aveiro, Coimbra, Lisboa e Nova de Lisboa (entre os lugares 501 e 600), e Algarve, Beira Interior, Minho e ISCTE (no intervalo 601-800).

O primeiro lugar da tabela pertence à Universidade de Oxford, seguida, na segunda posição, de outra instituição britânica: a Universidade de Cambridge.

Do terceiro ao oitavo lugar, as posições são todas ocupadas por universidades norte-americanas. A Stanford University é terceira, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) quarto, em quinto lugar surge o California Institute of Technology, em sexto a Harvard University, em sétimo lugar está a Princeton University e em oitavo a Yale University.

O nono lugar, num top 10 inteiramente anglo-saxónico, vai para a Imperial College de Londres e, na décima posição, surge a University of Chicago.