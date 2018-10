A organização não-governamental United Way queria chamar a atenção de todos os canadianos para os problemas sociais. E que melhor maneira do que associar uma cor? A resposta é a cor Unignorable.

A pobreza, a violência doméstica, a solidão, o isolamento social ou a saúde mental são algumas das questões para as quais a Pantone Color Institute respondeu ao criar uma cor para uso exclusivo daquela associação.

"No nosso mundo acelerado, os principais problemas sociais são frequentemente ignorados. A United Way quer mudar isso", informou em comunicado, a associação que leva a cabo a campanha Show your love ("demonstra o teu amor").

"Para dar relevo a essas questões queríamos uma cor distinta, praticamente impossível de ignorar. Uma cor inconfundível que nos detenha de imediato", explicou a vice-presidente da Pantone, Laurie Pressman.

"Cada cor transmite a sua mensagem e significado e 95% de como reagimos à cor acontece fora do nosso inconsciente", afirma a responsável da empresa norte-americana que detém o sistema padrão das cores na indústria gráfica e têxtil.

Além da empresa, colaborou na campanha Unignorable (traduzível como "impossível de ignorar") a artista gráfica Malika Favre. A francesa radicada em Londres criou uma série de ilustrações alusivas aos temas tendo usado a cor, que se situa algures entre o cor de laranja e o coral.

"A ideia por trás da campanha era chamar a atenção das pessoas com uma cor única e ousada, combinada com uma narrativa oculta que destaca os problemas do dia-a-dia. A cor está aqui para dar visibilidade e a nossa história para fazer pensar", declarou ao site da United Way.