Um russo, uma americana e um canadiano entram num foguetão... Soyuz a caminho

O regresso de uma nave tripulada à Estação Espacial Internacional (ISS) está até ao momento a decorrer sem incidentes. Pouco antes do meio-dia (hora portuguesa), Jim Bridenstine, administrador da Agência Espacial Norte-Americana (NASA) confirmou através do Twitter que o foguetão Soyuz MS - 11, que descolou nesta manhã do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, tinha chegado a órbita em segurança, estando atualmente a fazer a viagem de cerca de seis horas até à ISS.

A missão 58 à ISS estava a gerar bastante expectativa e alguma ansiedade depois de, em novembro, uma outra missão transportando dois cosmonautas ter sido abortada devido a falhas no foguetão. Os dois tripulantes foram resgatados ilesos.

A atual tripulação - composta por Anne McClain, da NASA, David Saint-Jacques, da Agência Espacial Canadiana e Oleh Konenenko, a Agência Espacial Russa Roscomos - deverá passar os próximos seis meses e meio a viver e trabalhar no laboratório orbital da ISS.