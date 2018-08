Um iPad explodiu e uma loja da Apple teve de ser evacuada

Um belo susto, foi o que apanharam ontem os clientes e funcionários que estavam no número 25 da Leidseplei, uma das mais centrais praças de Amesterdão. Ali funciona uma das três lojas oficiais da Apple na Holanda. A explosão da bateria de um iPad obrigou os bombeiros a evacuarem o espaço e prestarem assistência a médica a três empregados do estabelecimento, que se queixaram de dificuldades respiratórias.

As autoridades levaram a bateria do iPad numa caixa de areia e vão agora averiguar as causas. Mas estas não são boas notícias para a Apple, que vê pela terceira vez este ano baterias dos seus produtos explodirem nas lojas oficiais da marca.

Em janeiro, duas baterias de iPhone também explodiram, uma na representação oficial de Zurique, na Suíça, outra na de Valência, em Espanha. No primeiro caso, os bombeiros também foram chamados ao local. No segundo, os funcionários resolveram o problema.