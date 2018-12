Teste experimental deteta cancro em 10 minutos

Cientistas australianos desenvolveram um novo teste experimental "fácil de utilizar" que, em apenas 10 minutos, consegue detetar cancro, utilizando o ADN (a informação genética), obtido a partir de uma simples amostra de sangue.

O teste ainda está numa fase preliminar de desenvolvimento, mas a equipa, que descreve o novo procedimento num artigo publicado na revista científica Nature Communications, acredita que ele pode vir a transformar-se no futuro numa importante arma de diagnóstico, acessível e barata, para aplicação clínica numa abordagem de primeira linha.

A ideia na base do novo teste baseia-se na forma diferente como as células saudáveis e as cancerosas se agregam a superfícies metálicas, em consequência de particularidades do seu próprio funcionamento, que é também diferente.

Feita essa descoberta, os cientistas desenvolveram um procedimento que permite, num fluido que contém nanopartículas metálicas, identificar umas células e outras, através de mudanças de cor no fluido à base de água.

Teste ainda tem de ser melhorado

Nesta altura, o teste ainda tem uma taxa de 10% de falsos positivos, o que significa que tem de ser melhorado, mas a equipa diz já estar a trabalhar nesse sentido.

"O nosso procedimento poderá vir a ser um teste de rastreio indicativo de que um determinado doente tem cancro, mas serão depois necessários outros testes mais finos para determinar o tipo de cancro e a sua fase de desenvolvimento", explicou uma das autoras do trabalho, Laura Carrascosa, da universidade australiana de Queensland, citada no diário britânico The Guardian.

Uma das grandes vantagens desta técnica, sublinhou a mesma investigadora, é que "ela é muito barata e extremamente simples de executar, e portanto poderia ser adotada muito facilmente em centros médicos".

No artigo que publicam na Nature Communications, os autores explicam que inseriram o DNA retirado das células num fluido à base de água, ao qual tinham juntado nanopartículas de ouro. Neste meio, o ADN das células cancerosas fixa-se às nanopartículas sem que a água mude de cor. Já no caso do ADN de células saudáveis, a água muda de cor, e fica azul.

Segundo os investigadores, o teste é muito sensível, conseguindo detetar a doença mesmo em caso de presença muito baixa de ADN proveniente de células cancerosas. A equipa testou 200 amostras de ADN, de pessoas com e sem cancro, com resultados muito promissores, segundo explica, com 90% de diagnósticos certos, independentemente do tipo de cancro e do seu estágio de desenvolvimento.

Falta afinar o teste, mas os cientistas acreditam que ele pode vir a tornar-se no futuro um importante instrumento de diagnóstico para o despiste de primeira linha das doenças oncológicas.