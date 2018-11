Apoiada em canadianas, em frente à escadaria principal da Assembleia da República, Maria Manuela Guedes, 56 anos, parece disposta a galgar mesmo assim os degraus que dão acesso ao Parlamento, se sentir que isso fará a diferença na sua luta.

Educadora de infância "com 37 anos de serviço", e com um problema num dos joelhos que já a obrigou a duas operações, faz questão de referir que dá aulas "mesmo assim" às crianças do pré-escolar que acompanha no Jardim de Infância de Rio de Mouro. "Estou a trabalhar. Mas hoje, mesmo sem ser preciso, estou de greve".

E de greve, garante, estará as vezes que forem precisas até ver consagrado o direito que considera ter à totalidade dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço que lhe foi congelado. "Deveria estar no nono escalão e estou no sétimo. Se isto ficar assim, já não chego lá. Se pedisse a reforma antecipada, devido à minha limitação física, ficaria a ganhar pouco mais do que o salário mínimo nacional. Isso é justo, ao fim deste tempo todo?", questiona.

Por isso, avisa, "se não me devolverem o tempo de serviço, tenho nove anos de greves para fazer. Tenho muita greve à minha frente. Não queremos o dinheiro já. Se não podem pagar agora a reposição, que o façam em 2023, 2030, 2050...mas pelo menos deixem que quem está a beira da reforma ou, como eu, a dez anos de distância, tenha hipóteses de chegar ao fim da carreira".

Parte do sucesso ou fracasso desta batalha, que se arrasta há mais de um ano, passa pela opinião pública. Nomeadamente pelos alunos e encarregados de educação. Com uma T-shirt preta, do SPLIU, um dos sindicatos de docentes, em que estava escrito: "As famílias, os pais, os alunos, devem apoiar a luta dos professores", André, professor de Educação Moral e Religiosa, está ciente do desafio que é convencer a comunidade educativa a compreender um protesto que, inevitavelmente, acaba por ter consequências para os alunos. "Na escola onde estou ainda sinto algum apoio", diz. "Os pais falam sobre o assunto e têm conhecimento sobre o assunto. Como em todo o lado, há pessoas que estão a favor e há pessoas que estão contra. ou outros que nem sequer sabem do que se trata, mas ainda se nota que existe um grupinho de pais que estão do nosso lado", conta.

Aos jornalistas, Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, defendeu que ao concentração desta tarde "não é apenas um protesto mas também uma exigência" Mais concretamente sobre os deputados que começarão a discutir o orçamento na especialidade, para que estes "apresentem propostas para fazer o que o governo não quis fazer em relação aos professores".

Na última semana decorreu uma greve ao serviço extraordinário e Nogueira defendeu também que esta tem crescido "de dia para dia" em termos de adesão e impacto, tendo por exemplo cancelado várias reuniões intercalares na escolas. Os docentes contestam as tarefas não inscritas nos horários, que consideram "ilegais" e que, segundo Nogueira, levam a que "cada professor trabalhe em média mais duas horas por dia" do que devia. "Esta é uma das principais causas do desgaste profissional", referiu.

O ministro Tiago Brandão Rodrigues tem sido o principal alvo dos protestos em frente ao Parlamento, com Nogueira a defender que este já ultrapassou "o seu tempo" no governo.