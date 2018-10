O facto de um iPhone com a mais recente versão do iOS (12.0.1) estar bloqueado não impede que alguém possa ter acesso ao álbum de fotografias do utilizador e enviá-lo através de mensagem, alertou a empresa de segurança informática ESET.

A descoberta foi feita pelo investigador de cibersegurança José Rodriguez, que publicou no seu canal de YouTube um vídeo em que mostra como, com apenas dez passos, é possível aceder às fotografias.

Basta ter acesso físico ao smartphone e aproveitar-se da Siri (a assistente virtual da Apple) e do VoiceOver (uma aplicação que permite fazer a leitura do que está no ecrã) para fazer baixar as defesas do equipamento.

Rodriguez já tinha revelado, no mês passado, como na versão 12 do iOS era possível aceder a contactos e às fotos sem necessidade de password. Só era preciso o acesso físico ao smartphone.

Segundo a ESET, "a vulnerabilidade mais recente está presente em todos os modelos do iPhone, incluindo o iPhone X e o XS, desde que tenham a versão mais recente do sistema operativo da Apple".

De acordo com a mesma fonte, a Apple já foi informada da falha e deverá lançar em breve uma atualização para o reparar.